Мать добровольца из Бурятии встретилась с бойцами батальона «Байкал»

«Потери есть, но ведь это боевые действия»



Волонтёр из Бурятии, мать одного из добровольцев спецподразделения батальона «Байкал» Наталья Скосырская посетила Донецк с гуманитарной миссией. Там она передала батальону гуманитарный груз и пообщалась с бойцами.



Наталья вернулась в республику с передовой 27 октября.



- Собирались мы с гуманитарной миссией в зону СВО давно, ребята звонили, говорили, что им нужно привезти, - рассказала Наталья Скосырская. - Начали собираться ещё быстрее, когда в интернете, везде начали появляться сообщения, что батальона «Байкал» больше не существует. Представляете сердце матери, у которой там сын? И тот, кто все это, все эти фейки писал, распространял, конечно, Бог ему судья.



Ранее некоторые проукраинские каналы распространяли сведения о гибели на Донбассе личного состава батальона «Байкал». Наталья Скосырская опровергла эту информацию:



- Конечно, говорить, что всё хорошо, что потерь нет, неправильно, неверно. Потери есть, ведь это боевые действия. Когда мы приехали в Донецк, нам сказали, что с нами встретятся только трое бойцов «Байкала», моего сына среди них не было, он в это время был на задании. И когда мы приехали на встречу, там было уже восемь бойцов. Затем ещё 15, потом подъезжали ещё. В общем, ребята старались приехать из своего расположения по мере того, как узнавали, что мы приехали и сейчас находимся недалеко от фронта. Рассказывали, что у них был до нас Алексей Самбуевич (Цыденов, глава Бурятии – ред.), ездил практически на передовую.



Скосырская сообщила, что боевой дух бойцов сильный, «они сами говорят, что это в большей степени благодаря поддержке с родной земли». Она просит земляков побольше писать слов поддержки воинам.



- Все письма, весточки до них доходят, - утверждает мать бойца батальона «Байкал». - Писать или читать фейки может любой, а вы попробуйте протянуть руку помощи. Сейчас в зимний период нужна теплая одежда, нательные комплекты, носки. Там очень сыро, одежда не просыхает, ощутили это на себе. Поэтому наша поддержка нужна от каждого из нас. Ведь не убудет купить комплект носков. Большое содействие на сегодня идёт от фонда «Содействие», от полпредства республики, от правительства Бурятии. Главное, что мы увидели глаза наших ребят, будем стараться выехать к ним снова, передать весточку с родной земли. Дорогу осилит идущий и у нас всё получится, если мы будем вместе, сообща.



