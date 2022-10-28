Жительнице Бурятии помогли с переселением с зоны БАМ

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В деле разбиралась прокуратура



Жительница посёлка Новый Уоян Северо-Байкальского района Бурятии обратилась в прокурату с заявлением о нарушении её жилищных прав.



Установлены нарушения в деятельности правительства республики, министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса республики при формировании очерёдности расселения жилых помещений. Расселение проводилось в рамках мероприятия «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, и из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, расположенных в зоне Байкало-Амурской магистрали» государственной программы республики «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов Республики Бурятия»



Заместитель прокурора республики Дмитрий Хобраков направил в суд иск о понуждении органов власти скорректировать очерёдность расселения квартиры заявительницы, включив её жилое помещение в список № 3 очерёдности расселения по муниципальному образованию «Северо-Байкальский район».



Суд удовлетворил иск.



Апелляционным определением Верховного суда республики решение районного суда оставлено без изменения, апелляционная жалоба регионального министерства – без удовлетворения, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.



Исполнение решения находится на контроле прокуратуры республики.

