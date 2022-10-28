В деле разбиралась прокуратура
Жительница посёлка Новый Уоян Северо-Байкальского района Бурятии обратилась в прокурату с заявлением о нарушении её жилищных прав.
Установлены нарушения в деятельности правительства республики, министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса республики при формировании очерёдности расселения жилых помещений. Расселение проводилось в рамках мероприятия «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, и из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, расположенных в зоне Байкало-Амурской магистрали» государственной программы республики «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов Республики Бурятия»
Заместитель прокурора республики Дмитрий Хобраков направил в суд иск о понуждении органов власти скорректировать очерёдность расселения квартиры заявительницы, включив её жилое помещение в список № 3 очерёдности расселения по муниципальному образованию «Северо-Байкальский район».
Суд удовлетворил иск.
Апелляционным определением Верховного суда республики решение районного суда оставлено без изменения, апелляционная жалоба регионального министерства – без удовлетворения, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Исполнение решения находится на контроле прокуратуры республики.
Жительнице Бурятии помогли с переселением с зоны БАМ
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