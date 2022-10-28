В Бурятии наградили школьников за успехи в литературе

Общество, Фото: пресс-служба минобразования РБ

В конкурсе сочинений приняло участие 140 школьников со всей республики



В Бурятии состоялось награждение участников VII республиканского конкурса сочинений по русской литературе. В Бурятском государственном университете учащимся 9-11 классов со всей республики были вручены призы и дипломы.



В конкурсе сочинений участвовали 140 школьников почти из каждого района региона и города Улан-Удэ. Учащиеся показали высокий уровень владения русским языком и знание литературы.



- Конкурс сочинений нужен, чтобы научиться хорошо владеть речью, коммуникациями, уметь находить информацию, что позволит быть успешным в любой профессиональной деятельности, - отметили организаторы конкурса.



Самое большое количество участников конкурса было в 11-х классах – 69 человек. Для них – это возможность попробовать свои силы выпускным итоговым сочинением, сообщает министерство образования РБ.

