В конкурсе сочинений приняло участие 140 школьников со всей республики
В Бурятии состоялось награждение участников VII республиканского конкурса сочинений по русской литературе. В Бурятском государственном университете учащимся 9-11 классов со всей республики были вручены призы и дипломы.
В конкурсе сочинений участвовали 140 школьников почти из каждого района региона и города Улан-Удэ. Учащиеся показали высокий уровень владения русским языком и знание литературы.
- Конкурс сочинений нужен, чтобы научиться хорошо владеть речью, коммуникациями, уметь находить информацию, что позволит быть успешным в любой профессиональной деятельности, - отметили организаторы конкурса.
Самое большое количество участников конкурса было в 11-х классах – 69 человек. Для них – это возможность попробовать свои силы выпускным итоговым сочинением, сообщает министерство образования РБ.
В Бурятии наградили школьников за успехи в литературе
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