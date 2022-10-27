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Минобороны рассказало о подвиге артиллериста из Бурятии

Минобороны рассказало о подвиге артиллериста из Бурятии
Общество, 
Никиту Дулмажапова наградили орденом Мужества

В Министерстве обороны России рассказали о подвиге военнослужащего из Бурятии Никиты Дулмажапова, который отличился в ходе спецоперации на Украине.

- Младший сержант Никита Дулмажапов проявил мужество при нанесении артиллерийского удара в районе населённого пункта Долина. Под обстрелом ВСУ он в составе экипажа гаубицы «Мста-С» уничтожил артиллерийскую установку, две единицы автомобильной техники и около 30 человек личного состава противника, - сообщает Минобороны.

Самоотверженные действия младшего сержанта Дулмажапова нанесли существенный урон боевикам. Это позволило развить наступление российским войскам и вытеснить врага с занимаемых позиций.

Никита Дулмажапов награждён орденом Мужества.

спецоперация на Украине

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