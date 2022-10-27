Никиту Дулмажапова наградили орденом Мужества
В Министерстве обороны России рассказали о подвиге военнослужащего из Бурятии Никиты Дулмажапова, который отличился в ходе спецоперации на Украине.
- Младший сержант Никита Дулмажапов проявил мужество при нанесении артиллерийского удара в районе населённого пункта Долина. Под обстрелом ВСУ он в составе экипажа гаубицы «Мста-С» уничтожил артиллерийскую установку, две единицы автомобильной техники и около 30 человек личного состава противника, - сообщает Минобороны.
Самоотверженные действия младшего сержанта Дулмажапова нанесли существенный урон боевикам. Это позволило развить наступление российским войскам и вытеснить врага с занимаемых позиций.
Никита Дулмажапов награждён орденом Мужества.
Минобороны рассказало о подвиге артиллериста из Бурятии
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