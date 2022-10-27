Минобороны рассказало о подвиге артиллериста из Бурятии

Никиту Дулмажапова наградили орденом Мужества



В Министерстве обороны России рассказали о подвиге военнослужащего из Бурятии Никиты Дулмажапова, который отличился в ходе спецоперации на Украине.



- Младший сержант Никита Дулмажапов проявил мужество при нанесении артиллерийского удара в районе населённого пункта Долина. Под обстрелом ВСУ он в составе экипажа гаубицы «Мста-С» уничтожил артиллерийскую установку, две единицы автомобильной техники и около 30 человек личного состава противника, - сообщает Минобороны.



Самоотверженные действия младшего сержанта Дулмажапова нанесли существенный урон боевикам. Это позволило развить наступление российским войскам и вытеснить врага с занимаемых позиций.



Никита Дулмажапов награждён орденом Мужества.



