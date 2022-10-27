Ущерб составил235 тысяч рублей
Житель Закаменского района Бурятии признан виновным в незаконной рубке леса.
В феврале житель улуса Санага, находясь на территории Закаменского лесничества, незаконно вырубил 30 лиственниц. Ущерб, причинённый государственному лесному фонду, составил 235 тысяч рублей, который осуждённым возмещён в полном объёме.
- Закаменский районный суд назначил виновному наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Древесина обращена в доход государства.
Приговор вступил в законную силу.
В Бурятии «чёрный лесоруб» получил «условку» за 30 лиственниц
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