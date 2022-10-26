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В старообрядческом селе Бурятии реконструировали улицу и мост

В старообрядческом селе Бурятии реконструировали улицу и мост
Общество,  Фото:пресс-служба минтранса РБ
Дорожные работы завершились в «самой красивой деревне России»

В селе Большой Куналей Тарбагатайского района Бурятии завершены все работы по реконструкции улицы Кирова, протяжённостью около 2,5 км, и моста через реку Куналейка. На объект, перед его вводом, с контрольной проверкой выехали специалисты республиканского министерства транспорта и общественники.

В рамках реконструкции дорожники сфрезеровали старый асфальт, заменили дорожное основание, устроили 4 км тротуаров, обустроили подъезды к домам. На всем протяжении дороги установили освещение. Мост, протяжённостью 6,8 метров, и подъезды к нему были также реконструированы.

- Однако есть определённые замечания. Хотелось бы, чтобы те моменты, о которых знают только местные жители, заранее учитывались в проекте. Здесь, например, уже в процессе строительства подрядчиком вносились изменения в проект. Так, был понижен уровень дороги и вырыта канава для стока воды, - рассказала председатель общественного совета Надежда Булатова.

Как сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ, в 2022 году в Бурятии в рамках нацпроекта отремонтируют более 100 км региональных и местных дорог.
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