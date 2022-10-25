Артём Садыков занял первое место на шахматном турнире
На прошлой неделе в Сочи завершился всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль людей с поражением опорно-двигательного аппарата. Его участниками стали более 400 человек из 52 регионов России.
На шахматном турнире, проводимом в рамках фестиваля, победу одержал тренер спортивной школы №8 города Улан-Удэ, спортивный судья I категории Артём Садыков. Выиграв 5 партий и завершив 2 поединка вничью, с результатом 6 из 7 шахматист из Бурятии занял первое место.
В турнире участвовало 37 спортсменов из более 30 регионов России. Об этом сообщает федерация шахмат РБ.
Шахматист из Улан-Удэ победил на всероссийском фестивале
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