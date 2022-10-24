В Хоринской школе увековечили память своего выпускника
22 октября в Хоринском районе Бурятии состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь воина Российской Армии Алдара Цыремпилова. Она появилась на стене Хоринской общеобразовательной школы №1, где учился участник спецоперации.
- Алдар Цыремпилов – ученик и выпускник Хоринской школы №1 имени Дармы Жанаева. Первая школа славится своими героями-выпускниками. Это в первую очередь сам Дарма Жанаевич, также это всем нам известный ветеран афганской войны Батор Санжиев. И вот третья мемориальная доска памяти молодого, смелого, бесстрашного офицера Алдара Цыремпилова, который с самых первых дней СВО встал на защиту рубежей своей Родины, - сообщает пресс-служба администрации Хоринского района.
После открытия мемориальной доски в Хоринской детско-юношеской спортивной школе прошёл турнир по волейболу памяти Алдара Цыремпилова. В нём приняли участие ученики, учителя и выпускники Хоринской школы №1.
В Бурятии открыли мемориальную доску участнику СВО
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