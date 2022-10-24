Также они провели обряд защиты «Арын 13 ноёд»
В субботу, 22 октября, шаманы Иркутской области встретились с мобилизованными земляками в военных частях Юрги и Новосибирска и провели для них обряд защиты «Арын 13 ноёд». В мероприятии приняли участие шаманы Усть-Ордынского Бурятского округа и Ольхонского района – участники совета шаманских общин Иркутской области.
- Для военнослужащих были освящены защитные обереги «Толи». Обереги обладают священной силой и олицетворяют живую связь с тринадцатью Небесными Ханами во главе с великим первопредком булагат Буха-нойон-баабаем – дарующими военнослужащим своё высокое покровительство и защиту, - сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья.
Всего для мобилизованных было изготовлено 340 толи на сумму 40300 рублей. Обереги изготовлены из латуни, на внутренней стороне выгравировано изображение Буха-нойона. Кроме этого, 13800 рублей составили пожертвования граждан на оплату транспортных расходов шаманской делегации.
Усть-Ордынские шаманы вручили обереги мобилизованным землякам
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В Хоринской школе увековечили память своего выпускника
Принят закон, направленный на ускорение запуска программы по строительству в ДФО
Награждение победителей состоится 27 октября
Церемония открытия прошла 21 октября
Также они провели обряд защиты «Арын 13 ноёд»
Семейный юбилей отпраздновали супруги из Мухоршибирского района
Спортсмены выиграли 1 золотую, 5 серебряных и 7 бронзовых наград
Победителю достался графический дисплей
В рамках осеннего месячника чистоты было собрано свыше четырёх тысяч кубометров мусора
Общий объём финансирования в 2022 году составляет почти 4 млрд рублей
Идёт работа по оптимизации дорожного движения
«Когда-то здесь была потрясающая аллея», - вспоминают местные жители
Стоимость работ превысила 700 млн рублей
Андрей Хомиченко вернулся со спецоперации летом, а в сентябре ему пришла повестка
Обращаться можно круглосуточно