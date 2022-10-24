Усть-Ордынские шаманы вручили обереги мобилизованным землякам

Общество, Фото: пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья

Также они провели обряд защиты «Арын 13 ноёд»



В субботу, 22 октября, шаманы Иркутской области встретились с мобилизованными земляками в военных частях Юрги и Новосибирска и провели для них обряд защиты «Арын 13 ноёд». В мероприятии приняли участие шаманы Усть-Ордынского Бурятского округа и Ольхонского района – участники совета шаманских общин Иркутской области.



- Для военнослужащих были освящены защитные обереги «Толи». Обереги обладают священной силой и олицетворяют живую связь с тринадцатью Небесными Ханами во главе с великим первопредком булагат Буха-нойон-баабаем – дарующими военнослужащим своё высокое покровительство и защиту, - сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья.



Всего для мобилизованных было изготовлено 340 толи на сумму 40300 рублей. Обереги изготовлены из латуни, на внутренней стороне выгравировано изображение Буха-нойона. Кроме этого, 13800 рублей составили пожертвования граждан на оплату транспортных расходов шаманской делегации.

