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Усть-Ордынские шаманы вручили обереги мобилизованным землякам

Усть-Ордынские шаманы вручили обереги мобилизованным землякам
Общество,  Фото:пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья
Также они провели обряд защиты «Арын 13 ноёд»

В субботу, 22 октября, шаманы Иркутской области встретились с мобилизованными земляками в военных частях Юрги и Новосибирска и провели для них обряд защиты «Арын 13 ноёд». В мероприятии приняли участие шаманы Усть-Ордынского Бурятского округа и Ольхонского района – участники совета шаманских общин Иркутской области.

- Для военнослужащих были освящены защитные обереги «Толи». Обереги обладают священной силой и олицетворяют живую связь с тринадцатью Небесными Ханами во главе с великим первопредком булагат Буха-нойон-баабаем – дарующими военнослужащим своё высокое покровительство и защиту, - сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья.

Всего для мобилизованных было изготовлено 340 толи на сумму 40300 рублей. Обереги изготовлены из латуни, на внутренней стороне выгравировано изображение Буха-нойона. Кроме этого, 13800 рублей составили пожертвования граждан на оплату транспортных расходов шаманской делегации.
Усть-Ордынский Бурятский округ Иркутская область Ольхон шаманизм шаманы военнослужащие мобилизация спецоперация на Украине

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