Было — стало: отель «Чингис Хан»

Про «стекляшку» в центре Улан-Удэ
Как-то незаметно у развязки рядом с рынком что-то построилось, стеклянное и монументальное. Место, не особо посещаемое горожанами, чисто для туристов. Похоже на блестящий кусочек современного Китая, притулившийся нежданно к «деревяшкам» исторического центра Улан-Удэ.
— А когда-то здесь на пересечении улиц Соборной и Спасской (ныне Калинина) стояла Спасская церковь, первый храм Верхнеудинска, разрушенный в годы борьбы с религией. В память о ней в 2014 году был установлен Поклонный крест. Близлежащие дома в это время уже были снесены, территория огорожена традиционным синим забором и рылся котлован. Я уж было подумал, что церковь восстановить решили. Но нет, очередная «стекляшка», — вспоминает фотограф Сергей Тарасенко.
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