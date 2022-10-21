Эшелон с военнослужащими региона отправился сегодня утром из Новосибирска
Первые военнослужащие из Иркутской области, призванные на службу по мобилизации, отправились из учебной части к местам дислокации. Эшелон, который выехал из Новосибирска ранним утром 21 октября, проводил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Накануне в Новосибирск прибыло дополнительное снаряжение для мобилизованных. Согласно указу губернатора в списке 13 предметов.
– Доставить не успели только одну позицию – противоосколочные очки. Ночью на территории военного училища сотрудники министерства имущественных отношений Иркутской области оперативно рассортировали предметы и укомплектовали их в один набор, чтобы в первую очередь выдать военнослужащим, которые отправляются к местам дислокации. Очки им индивидуально довезём на места, – рассказал управляющий делами губернатора и правительства Иркутской области Александр Суханов.
Снаряжение для мобилизованных, находящихся в пунктах формирования в Новосибирской и Кемеровской областях, отправят 24 октября.
Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, ранее был подписан указ о предоставлении единовременной выплаты в размере 100 тысяч рублей жителям региона, призванным на военную службу по мобилизации. На сегодняшний день выплаты получили почти 99% мобилизованных, включённых в состав части.
Мобилизованных из Иркутской области отправили к местам дислокации
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