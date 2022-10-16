Было — стало: островок на Уде

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

«Убрали топляк, свидетеля былых лесосплавов. Теперь всё ровненько. Теперь порядок. Но грустно», - отмечает фотограф Сергей Тарасенко



Как-то, проезжая по теперь уже старому новому Удинскому мосту, заметил необычайно ровную береговую линию и… странную пустоту. Чего-то не хватает… Островок! Куда подевался островок?



- Ну да, ну да, благоустройство. Наконец убрали топляк, свидетеля былых лесосплавов. Теперь всё ровненько. Теперь порядок. Но грустно. Вот так уходит детство, растворяются мечты, бесследно исчезают под катком цивилизаций хрупкие миры, стираются страницы никому не нужной памяти. Всё не навсегда. И вечность пахнет нефтью. Такие вот философские мысли пронеслись в голове, пока проезжал по мосту в стремительном потоке практичных озабоченных горожан, - делится фотограф Сергей Тарасенко.



