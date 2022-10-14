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ТОСы Бурятии направят в помощь военнослужащим 70 млн

ТОСы Бурятии направят в помощь военнослужащим 70 млн
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Представители ТОСов отказались от призового фонда ежегодного конкурса

ТОСы Бурятии направят 70 млн рублей на помощь военнослужащим. Это призовой фонд республиканского конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление».

Призовой фонд ТОСы решили в этом году решили направить на помощь военнослужащим, выполняющим боевые задачи в зоне спецоперации. Такое предложение выдвинули представители Бичурского и Заиграевского районов, их, в свою очередь, поддержали во всех районах Бурятии.

- Мы провели совещание с участием всех представителей ТОС, которые в этом году направили свои заявки на республиканский конкурс. Почти единогласно было решено, что призовой фонд в 70 млн рублей республиканского конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление – 2022» должен быть направлен на поддержку наших защитников – воинов-земляков, - сообщил заместитель председателя комитета территориального развития администрации главы и правительства Бурятии Олег Бадлуев.

В голосовании приняли участие более шести тысяч председателей и активистов ТОС Бурятии. Из общего числа проголосовавших 93,6% проголосовало за направление средств призового фонда в поддержку наших солдат.

- Теперь у бурятских ТОСовцев появился новый девиз «Сила - в единстве!» - отметили в пресс-службе правительства республики. 
ТОС спецоперация на Украине

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