ТОСы Бурятии направят в помощь военнослужащим 70 млн

Представители ТОСов отказались от призового фонда ежегодного конкурса



ТОСы Бурятии направят 70 млн рублей на помощь военнослужащим. Это призовой фонд республиканского конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление».



Призовой фонд ТОСы решили в этом году решили направить на помощь военнослужащим, выполняющим боевые задачи в зоне спецоперации. Такое предложение выдвинули представители Бичурского и Заиграевского районов, их, в свою очередь, поддержали во всех районах Бурятии.



- Мы провели совещание с участием всех представителей ТОС, которые в этом году направили свои заявки на республиканский конкурс. Почти единогласно было решено, что призовой фонд в 70 млн рублей республиканского конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление – 2022» должен быть направлен на поддержку наших защитников – воинов-земляков, - сообщил заместитель председателя комитета территориального развития администрации главы и правительства Бурятии Олег Бадлуев.



В голосовании приняли участие более шести тысяч председателей и активистов ТОС Бурятии. Из общего числа проголосовавших 93,6% проголосовало за направление средств призового фонда в поддержку наших солдат.



- Теперь у бурятских ТОСовцев появился новый девиз «Сила - в единстве!» - отметили в пресс-службе правительства республики.

