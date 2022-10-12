Родственников осуждённых пустили в колонию в Улан-Удэ

В исправительном учреждении прошёл День открытых дверей



В женской исправительной колонии №7 в Улан-Удэ состоялся День открытых дверей для родственников осуждённых 2 отряда.



Начальник отряда провела для гостей учреждения экскурсию по общежитию отряда, где показала условия, в которых содержатся их родные. Также она рассказала о том, как они проводят своё свободное время.



- Также родственникам показали видеоролики о мероприятиях, проводимых в колонии. После чего женщины смогли побеседовать с родными в неформальной обстановке, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.

