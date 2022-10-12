В исправительном учреждении прошёл День открытых дверей
В женской исправительной колонии №7 в Улан-Удэ состоялся День открытых дверей для родственников осуждённых 2 отряда.
Начальник отряда провела для гостей учреждения экскурсию по общежитию отряда, где показала условия, в которых содержатся их родные. Также она рассказала о том, как они проводят своё свободное время.
- Также родственникам показали видеоролики о мероприятиях, проводимых в колонии. После чего женщины смогли побеседовать с родными в неформальной обстановке, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
Родственников осуждённых пустили в колонию в Улан-Удэ
Общество, Фото:
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