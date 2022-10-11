В Бурятии приставы временно перестали взыскивать долги с мобилизованных

Приостановлено больше 200 исполнительных производств



В Бурятии служба судебных приставов приостановила 202 исполнительных производства в отношении мобилизованных жителей. Речь идёт об общей сумме в 16,5 млн рублей.



- Служба судебных приставов Бурятии после объявления о частичной мобилизации в России начала оперативно отрабатывать вопрос по работе с исполнительными производствами в отношении мобилизованных граждан. На призывных пунктах военкоматов работали судебные приставы-исполнители, которые принимали заявления о приостановлении исполнительных производств. Усилена работа центра информирования граждан. Особо отмечу, что заявление о приостановлении исполнительных производств рассматривается в течение одних суток, - сообщил главный судебный пристав республики Пётр Ертанов.



Заявление о приостановлении исполнительного производства за должников-мобилизованных граждан, которые уехали за пределы Бурятии, принимаются также от близких родственников.



Нужно обратиться в районное отделение судебных приставов, где ведётся исполнительное производство. В Улан-Удэ — в управление федеральной службы судебных приставов по Бурятии (ул. Лимонова д. 5, стр.1).



