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В Улан-Удэ более 80 детей военнослужащих попали в детсады вне очереди

В Улан-Удэ более 80 детей военнослужащих попали в детсады вне очереди
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Также быстро детей зачисляют в школы

В Улан-Удэ семьи участников специальной военной операции могут обратиться в комитет по образованию, чтобы устроить ребёнка в детский сад вне очереди. Вопрос решается в течение недели. Также быстро в заявительном порядке детей зачисляют в школы, сообщили в администрации города.

С начала спецоперации устроили в детсады вне очереди 86 детей, ещё 95 были переведены из одного детсада в другой. Трёх учащихся зачислили в школы.

Для зачисления родителям или законным представителям следует предоставить заявление и выписку из приказа воинской части.

По вопросу внеочередного предоставления места в детском саду жители могут обратиться в комитет по образованию по ул. Советская, 23, каб. №14. Для консультации по школам можно обратиться по тел.: 21-46-71, 21-04-43.
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