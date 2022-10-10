В Улан-Удэ более 80 детей военнослужащих попали в детсады вне очереди

Также быстро детей зачисляют в школы



В Улан-Удэ семьи участников специальной военной операции могут обратиться в комитет по образованию, чтобы устроить ребёнка в детский сад вне очереди. Вопрос решается в течение недели. Также быстро в заявительном порядке детей зачисляют в школы, сообщили в администрации города.



С начала спецоперации устроили в детсады вне очереди 86 детей, ещё 95 были переведены из одного детсада в другой. Трёх учащихся зачислили в школы.



Для зачисления родителям или законным представителям следует предоставить заявление и выписку из приказа воинской части.



По вопросу внеочередного предоставления места в детском саду жители могут обратиться в комитет по образованию по ул. Советская, 23, каб. №14. Для консультации по школам можно обратиться по тел.: 21-46-71, 21-04-43.

