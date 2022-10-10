Сборная республики завоевала 11 медалей соревнований
На завершившихся Летних Играх Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт», несмотря на высокую конкуренцию, сборной Бурятии удалось завоевать 11 медалей: 4 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых. Этим утром, 10 октября, сборная республики уже вернулась домой, где «героев» в аэропорту встречали родные и близкие, друзья и команда республиканской спортивно-адаптивной школы, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Напомним, что самую первую победу команде принёс легкоатлет Баясхалан Будаев. Он стал серебряным призёром Игр в забеге на 400 метров.
Двойным успехом порадовал Александр Халтагаров. Он завоевал две золотые медали по шашкам в «классической» и «быстрой» программе, одну из которых, Александр выиграл досрочно.
Также на Играх отличились наши лучники. В личном первенстве в стрельбе из классического лука «серебро» завоевал Сергей Хутаков, «бронза» у Петра Марзаева. В составе сборной страны Сергей Хутаков и Светлана Баранцева из Краснодарского края завоевали золото в командном миксе в стрельбе из классического лука.
В блочном луке среди мужчин серебряным призёром стал заслуженный мастер спорта России Баир Шигаев. Ещё один заслуженный мастер спорта России Татьяна Андриевская завоевала «бронзу» среди женщин. В миксе в стрельбе из блочного лука пара стала победителем Игр.
Также в личном первенстве бронзовым призёром в блочном луке W1 стал Александр Дорофеев и в составе команды России ему удалось завоевать ещё одну бронзовую медаль в командном миксе совместно с Анной Ильиной из Хабаровского края.
В международных Играх в Сочи приняли участие более 850 спортсменов из Белоруссии, Армении, Туркменистана, Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Сербии, Узбекистана, Грузии, Мали, Эритреи, Германии и России. Разыграно 436 комплектов наград в девяти видах спорта.
В Бурятию вернулись победители Летних Игр Паралимпийцев
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Платить за передержку не нужно
Работы запланированы в Энергетике
Также быстро детей зачисляют в школы
Специалисты hh.ru назвали среднюю предлагаемую медикам зарплату
Проект ликвидации фенольного озера обсудили в Москве
Порывы ветра будут достигать 17 м/с
За сутки госпитализировано семь человек
Они помогают с благоустройством буддийского храма
Помогла система «Инцидент-Менеджмент»
Горожане купили более трёх тысяч билетов
Благодарность получил хореографический колледж
Предложение озвучил член президиума республиканского совета ветеранов Николай Атанов.
В дело вмешалась прокуратура
Мужчина задолжал собственной дочери более 180 тысяч рублей
Днём в республике местами до +16