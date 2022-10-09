Лучники Бурятии успешно выступили на Летних Играх Паралимпийцев

Общество, Фото: Бурятская федерация стрельбы из лука

Спортсмены выиграли 8 медалей соревнований



В Сочи завершаются международные комплексные спортивные соревнования «Летние Игры Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Бурятию в стрельбе из лука представили 8 спортсменов: Сергей Хутаков, Пётр Марзаев, Даши Дольжина – в классическом луке; Баир Шигаев, Бадма Хаминдаев, Александр Гомбожапов, Татьяна Андриевская и Александр Дорофеев – в блочном луке.



Как сообщает Бурятская федерация стрельбы из лука, медали соревнований выиграли:



Классический лук. Мужчины

Серебро - Хутаков Сергей

Бронза - Марзаев Пётр



Блочный лук. Мужчины

Серебро - Шигаев Баир



Блочный лук. Женщины

Бронза - Андриевская Татьяна



W1. Блочный лук. Мужчины

Бронза - Дорофеев Александр



В смешанных командах:



Классический лук

Золото - Хутаков Сергей в паре с Баранцевой Светланой из Краснодарского края (команда «Россия-2»)



Блочный лук

Золото - Андриевская Татьяна и Шигаев Баир (команда «Россия-2»)



W1

Бронза - Дорофеев Александр в паре с Ильиной Анной из Москвы.



