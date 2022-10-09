Спортсмены выиграли 8 медалей соревнований
В Сочи завершаются международные комплексные спортивные соревнования «Летние Игры Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Бурятию в стрельбе из лука представили 8 спортсменов: Сергей Хутаков, Пётр Марзаев, Даши Дольжина – в классическом луке; Баир Шигаев, Бадма Хаминдаев, Александр Гомбожапов, Татьяна Андриевская и Александр Дорофеев – в блочном луке.
Как сообщает Бурятская федерация стрельбы из лука, медали соревнований выиграли:
Классический лук. Мужчины
Серебро - Хутаков Сергей
Бронза - Марзаев Пётр
Блочный лук. Мужчины
Серебро - Шигаев Баир
Блочный лук. Женщины
Бронза - Андриевская Татьяна
W1. Блочный лук. Мужчины
Бронза - Дорофеев Александр
В смешанных командах:
Классический лук
Золото - Хутаков Сергей в паре с Баранцевой Светланой из Краснодарского края (команда «Россия-2»)
Блочный лук
Золото - Андриевская Татьяна и Шигаев Баир (команда «Россия-2»)
W1
Бронза - Дорофеев Александр в паре с Ильиной Анной из Москвы.
Лучники Бурятии успешно выступили на Летних Играх Паралимпийцев
Общество, Фото:
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