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Лучники Бурятии успешно выступили на Летних Играх Паралимпийцев

Лучники Бурятии успешно выступили на Летних Играх Паралимпийцев
Общество,  Фото:Бурятская федерация стрельбы из лука
Спортсмены выиграли 8 медалей соревнований

В Сочи завершаются международные комплексные спортивные соревнования «Летние Игры Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Бурятию в стрельбе из лука представили 8 спортсменов: Сергей Хутаков, Пётр Марзаев, Даши Дольжина – в классическом луке; Баир Шигаев, Бадма Хаминдаев, Александр Гомбожапов, Татьяна Андриевская и Александр Дорофеев – в блочном луке.

Как сообщает Бурятская федерация стрельбы из лука, медали соревнований выиграли:

Классический лук. Мужчины
Серебро - Хутаков Сергей
Бронза - Марзаев Пётр

Блочный лук. Мужчины
Серебро - Шигаев Баир

Блочный лук. Женщины
Бронза - Андриевская Татьяна

W1. Блочный лук. Мужчины
Бронза - Дорофеев Александр

В смешанных командах:

Классический лук
Золото - Хутаков Сергей в паре с Баранцевой Светланой из Краснодарского края (команда «Россия-2»)

Блочный лук
Золото - Андриевская Татьяна и Шигаев Баир (команда «Россия-2»)

W1
Бронза - Дорофеев Александр в паре с Ильиной Анной из Москвы.

Бурятия стрельба из лука параспорт Паралимпийские игры спорт

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