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На поддержку бойцов СВО из бюджета Бурятии выделено более 200 млн

На поддержку бойцов СВО из бюджета Бурятии выделено более 200 млн
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В республике закупают обмундирование и технику для воинов-земляков

С марта текущего года из бюджета Бурятии было выделено более 200 млн рублей на поддержку бойцов, участвующих в специальной военной операции. Эти средства пошли на дооснащение жителей республики, находящихся в зоне боевых действий.

«Выделяем средства на приобретение бронежилетов, обуви, термобелья, квадрокоптеров, тепловизионных прицелов, автомашин УАЗ для перевозки раненых и другой необходимой экипировки. На самом деле такая работа ведётся с марта месяца. Прямо сейчас закуплены дополнительные спальные мешки, карематы (туристические коврики - ред.), сегодня они поступили на базу Добродома в Улан-Удэ и в самое ближайшее время будут направлены на передовую. Первые мобилизованные, которые отправились на запад уже были обеспечены и спальниками и всем необходимым», - написал глава Бурятии Алексей Цыденов в своём телеграм-канале.

На бюджетные средства закупают рюкзаки, фонари, ножи, шапки, балаклавы, сапоги, перчатки, спальные мешки и многое другое. Также приобретаются прицелы ночного видения, квадрокоптеры, медикаменты, оружие, очки ночного видения и так далее.

Например, для 11 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады было закуплено 26 квадрокоптеров, всего же их с весны приобретено 75 штук. Также на бюджетные средства закупили 117 прицелов ночного видения и тепловизионных прицелов, тысячи комплектов термобелья и сапог, десятки раций, два автомобиля УАЗ и так далее.

Идет помощь и со стороны населения и организаций республики, которые также участвуют в сборе средств и поддерживают бойцов морально.

«На сегодняшний день волонтёры принимают и отправляют на передовую большое количество помощи нашим воинам! Школьники и взрослые жители республики постоянно отправляют письма со словами поддержки нашим воинам. Покупают нижнее белье, нательные комплекты. Сейчас это в условиях понижения температур особенно актуально. Буквально сегодня волонтёры разгружали поступившую от жителей районов новую теплую верхнюю одежду и продукты длительного хранения. Преподаватели медколледжа помимо своей основной рабочей нагрузки выделяют время и учат бойцов основам тактической медицины прямо на полигоне. Артисты отказываются от гонораров в пользу земляков-военнослужащих», - написал Алексей Цыденов.

Эта помощь крайне важна, ведь она позволяет сохранить жизни многим бойцам из Бурятии, участвующим в специальной военной операции.
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