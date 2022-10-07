В Бурятии наградили отличившихся в спецоперации росгвардейцев













Начальник управления Росгвардии по Бурятии полковник полиции Сергей Гатилов вручил государственные награды военнослужащим и сотрудникам ведомства, отличившимся в ходе специальной военной операции.Указом президента России за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга в ходе специальной военной операции, сотрудники спецподразделений и военнослужащие награждены медалями «За отвагу» и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами.Сергей Гатилов поблагодарил награждённых за службу, а также пожелал им дальнейших успехов на благо Отечества.Росгвардейцы выполняли боевые задачи по ликвидации диверсионно-разведывательных групп противника, проводили разминирование объектов и дорог, по предотвращению нападений на гуманитарные грузы, принимали участие в сопровождении колон при выводе мирных жителей из зоны боевых действий, специальные адресные мероприятия, а также обеспечивали безопасность в период проведения референдумов на освобожденных территориях.