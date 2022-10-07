07 октября

06 октября

Популярное

В Бурятии наградили отличившихся в спецоперации росгвардейцев

В Бурятии наградили отличившихся в спецоперации росгвардейцев
Общество,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Отличившиеся бойцы получили медали

Начальник управления Росгвардии по Бурятии полковник полиции Сергей Гатилов вручил государственные награды военнослужащим и сотрудникам ведомства, отличившимся в ходе специальной военной операции.

Указом президента России за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга в ходе специальной военной операции, сотрудники спецподразделений и военнослужащие награждены медалями «За отвагу» и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами.


Сергей Гатилов поблагодарил награждённых за службу, а также пожелал им дальнейших успехов на благо Отечества.

Росгвардейцы выполняли боевые задачи по ликвидации диверсионно-разведывательных групп противника, проводили разминирование объектов и дорог, по предотвращению нападений на гуманитарные грузы, принимали участие в сопровождении колон при выводе мирных жителей из зоны боевых действий, специальные адресные мероприятия, а также обеспечивали безопасность в период проведения референдумов на освобожденных территориях.





Росгвардия спецоперация на Украине

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В отдалённом посёлке Бурятии впервые появился 4G
В отдалённом посёлке Бурятии впервые появился 4G
Общество, 07.10.2022
Мобильный интернет стал доступен жителям Малого Амалата
В Бурятии подвели итоги горячей линии по школьному питанию
В Бурятии подвели итоги горячей линии по школьному питанию
Общество, 07.10.2022
Жителей республики особенно волнует питание в школе у младшеклассников
Гендиректор аэропорта Улан-Удэ: «Идём с опережением»
Гендиректор аэропорта Улан-Удэ: «Идём с опережением»
Общество, 07.10.2022
Аэропорт с начала года принял почти полмиллиона пассажиров
В Бурятии МЧС дало советы, как справляться с тревожностью в эпоху перемен
В Бурятии МЧС дало советы, как справляться с тревожностью в эпоху перемен
Общество, 07.10.2022
«Нам довелось жить в непростое время», - сообщают в ведомстве
Главный санврач Бурятии: «Необходимо успеть привиться от гриппа»
Главный санврач Бурятии: «Необходимо успеть привиться от гриппа»
Общество, 07.10.2022
Вакцинация позволяет избежать тяжёлого течения заболевания
ЕР: В Донбассе, Запорожской и Луганской областях созданы региональные отделения партии
ЕР: В Донбассе, Запорожской и Луганской областях созданы региональные отделения партии
Общество, 07.10.2022
В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях партия «Единая Россия» открыла свои первые отделения
В Бурятии местами умеренные снегопады
В Бурятии местами умеренные снегопады
Общество, 07.10.2022
В Улан-Удэ до +5 градусов 
В Улан-Удэ разыгрывают студенческий кубок по волейболу
В Улан-Удэ разыгрывают студенческий кубок по волейболу
Общество, 06.10.2022
В соревнованиях принимают участие команды из 9 российских городов
В Бурятии объявлен конкурс «Защити свои персональные данные»
В Бурятии объявлен конкурс «Защити свои персональные данные»
Общество, 06.10.2022
Принять участие могут школы и колледжи республики
В Улан-Удэ детям участников СВО помогают с устройством в детсады и школы
В Улан-Удэ детям участников СВО помогают с устройством в детсады и школы
Общество, 06.10.2022
С момента начала специальной военной операции более 90 детей перевели из одного детсада в другой
Бурятия присоединится к проекту «Национальная театральная школа»
Бурятия присоединится к проекту «Национальная театральная школа»
Общество, 06.10.2022
В республике пройдёт первая образовательная резиденция проекта

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^