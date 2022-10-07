В Бурятии изменят закон о жилье детям-сиротам

Будет установлен приоритетный порядок предоставления жилья участникам специальной военной операции



В настоящее время разрабатывается проект закона «О внесении изменений в закон «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Республике Бурятия». Документ направлен на поддержку граждан, принимающих участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года.



- В органы социальной защиты начали поступать обращения от граждан категории дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, кто уже принимал участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Они состоят в сводном списке, подлежат обеспечению жилыми помещениями, но пока не реализовали своё право, - рассказала министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. - Документом предлагается установить для этой категории граждан право на предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде социальной выплаты на приобретение жилых помещений в собственность, удостоверяемой сертификатом, в приоритетном порядке, без учёта возрастных ограничений (25 лет).



Как сообщает пресс-служба министерства соцзащиты РБ, в 2022 году для детей-сирот планируется приобрести 161 квартиру в районах Бурятии и городе Улан-Удэ. На сегодня закрыт план приобретения жилых помещений для детей-сирот на 2022 год в 8 районах Бурятии и городе Северобайкальск. Это Закаменский, Кяхтинский, Прибайкальский, Мухоршибирский, Кабанский, Курумканский, Тарбагатайский и Баргузинский районы. Уже заключены 112 контрактов, принято государственной комиссией 85 квартир для детей-сирот, остальные планируется принять до конца октября этого года.

