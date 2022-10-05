В Бурятию со спецоперации вернулись бойцы Росгвардии







Также поблагодарил росгвардейцев мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.



- Домой, в родной Улан-Удэ с Донбасса вернулись бойцы спецподразделений Росгвардии! Спасибо за службу, мы гордимся вами! С возвращением домой!



4 октября в Улан-Удэ со спецоперации на Украине вернулись бойцы спецподразделений Росгвардии – ОМОНа и СОБР. Они несли службу три месяца.Вернувшихся росгвардейцев встречали их родные, близкие, друзья и коллеги.- Сегодня день, в котором есть радость! Вернулись наши ребята из ОМОНа и СОБР. Они три месяца с честью исполняли свой воинский долг - стояли на защите Родины! Мужики, Бурятия вами гордится! – обратился глава Бурятии Алексей Цыденов.