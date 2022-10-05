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В Бурятию со спецоперации вернулись бойцы Росгвардии

В Бурятию со спецоперации вернулись бойцы Росгвардии
Общество, 
Бойцы спецподразделений несли службу три месяца

4 октября в Улан-Удэ со спецоперации на Украине вернулись бойцы спецподразделений Росгвардии – ОМОНа и СОБР. Они несли службу три месяца.

Вернувшихся росгвардейцев встречали их родные, близкие, друзья и коллеги.

- Сегодня день, в котором есть радость! Вернулись наши ребята из ОМОНа и СОБР. Они три месяца с честью исполняли свой воинский долг - стояли на защите Родины! Мужики, Бурятия вами гордится! – обратился глава Бурятии Алексей Цыденов.

 
Также поблагодарил росгвардейцев мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

- Домой, в родной Улан-Удэ с Донбасса вернулись бойцы спецподразделений Росгвардии! Спасибо за службу, мы гордимся вами! С возвращением домой!
Росгвардия спецоперация на Украине

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