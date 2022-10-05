В Бурятию со спецоперации вернулись бойцы Росгвардии

Бойцы спецподразделений несли службу три месяца
4 октября в Улан-Удэ со спецоперации на Украине вернулись бойцы спецподразделений Росгвардии – ОМОНа и СОБР. Они несли службу три месяца.
Вернувшихся росгвардейцев встречали их родные, близкие, друзья и коллеги.
- Сегодня день, в котором есть радость! Вернулись наши ребята из ОМОНа и СОБР. Они три месяца с честью исполняли свой воинский долг - стояли на защите Родины! Мужики, Бурятия вами гордится! – обратился глава Бурятии Алексей Цыденов.
Также поблагодарил росгвардейцев мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.
- Домой, в родной Улан-Удэ с Донбасса вернулись бойцы спецподразделений Росгвардии! Спасибо за службу, мы гордимся вами! С возвращением домой!
Бойцы спецподразделений несли службу три месяца
В больницах лечатся 85 человек
На открытие приехал внук Ивана Баграмяна
Прежний директор Доржо Дугаржапов обратился к руководству Бурятии
Новый художественный руководитель уже найден
В дело вмешалась прокуратура
Регистрационный этап продлится до 10 октября
По итогам туриады каждому участнику будет выдан сертификат
В Улан-Удэ без осадков
Соревнования состоятся на Верхней Берёзовке
На юге республике работала опытная станция мониторинга качества воды в Селенге
Мероприятие стартует 6 октября
Соревнования проходили в Кабанском районе
Она названа одним из лучших руководителей учреждения социальной сферы
Соревнования завершатся 7 октября