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В Иркутской области скоординируют помощь семьям участников СВО

В Иркутской области скоординируют помощь семьям участников СВО
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Созданный штаб рассмотрит проблемные вопросы в семьях мобилизованных и военнослужащих

В Иркутской области создан штаб по координации помощи семьям мобилизованных и военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Соответствующее распоряжение подписал 3 октября губернатор региона. В задачи штаба, в частности, входит рассмотрение проблемных вопросов, носящих межведомственной характер, а также ситуаций, не урегулированных действующим законодательством. Руководить работой штаба поручено заместителю председателя правительства Иркутской области Валентине Вобликовой.

– Мы решили, что любой проблемный вопрос, который возникнет в семье мобилизованного или военнослужащего, участвующего в специальной военной операции на территории Луганской и Донецкой народных республик и Украины, или у их пожилых родителей, должен быть максимально разрешён, без лишней волокиты и хождения по инстанциям. Для этого мы объединяем усилия всех наших ведомств, депутатов законодательного собрания области, муниципалитетов, общественных организаций и религиозных объединений. Во всех муниципалитетах уже созданы аналогичные структуры (комиссии, рабочие группы), с которыми штаб работает по координации действий и методической помощи, – рассказала Валентина Вобликова.

Штаб будет координировать работу в решении как простых бытовых вопросов, так и сложных жизненных ситуаций. Для обращений действует единый телефон доверия «122», сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области. 
Иркутская область военнослужащие мобилизация спецоперация на Украине

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