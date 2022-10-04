В Иркутской области скоординируют помощь семьям участников СВО

Созданный штаб рассмотрит проблемные вопросы в семьях мобилизованных и военнослужащих



В Иркутской области создан штаб по координации помощи семьям мобилизованных и военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Соответствующее распоряжение подписал 3 октября губернатор региона. В задачи штаба, в частности, входит рассмотрение проблемных вопросов, носящих межведомственной характер, а также ситуаций, не урегулированных действующим законодательством. Руководить работой штаба поручено заместителю председателя правительства Иркутской области Валентине Вобликовой.



– Мы решили, что любой проблемный вопрос, который возникнет в семье мобилизованного или военнослужащего, участвующего в специальной военной операции на территории Луганской и Донецкой народных республик и Украины, или у их пожилых родителей, должен быть максимально разрешён, без лишней волокиты и хождения по инстанциям. Для этого мы объединяем усилия всех наших ведомств, депутатов законодательного собрания области, муниципалитетов, общественных организаций и религиозных объединений. Во всех муниципалитетах уже созданы аналогичные структуры (комиссии, рабочие группы), с которыми штаб работает по координации действий и методической помощи, – рассказала Валентина Вобликова.



Штаб будет координировать работу в решении как простых бытовых вопросов, так и сложных жизненных ситуаций. Для обращений действует единый телефон доверия «122», сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

