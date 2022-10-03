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Медики Бурятии обучают мобилизованных основам тактической медицины

Медики Бурятии обучают мобилизованных основам тактической медицины
Общество,  Фото:предоставлено правительством РБ
Медики работают в условиях, приближенных к реальным боевым

В воинских частях Бурятии сейчас работают специалисты Территориального центра медицины катастроф, Кяхтинского филиала Байкальского базового медицинского колледжа и республиканского базового медицинского колледжа. Они обучают мобилизованных основам первой медицинской помощи и самопомощи, сообщили в правительстве Бурятии.

Медики работают на полигоне, в условиях, приближенных к реальным боевым действиям. Они проводят обучение по самым различным ситуациям: не только индивидуальными и групповыми средствами медицинской защиты, но и с использованием подручных средств, если аптечка окажется недоступна. Также медики отрабатывают способы эвакуации из зоны активных боевых действий.



- На территории части работают преподаватели медицинского колледжа. Учат бойцов оказанию первой помощи. Две женщины показывали реанимацию человека. И сказали нам: «Помогите нашим, у нас мужья там с января», и у них на глазах появились слёзы. Видно, как они переживают за своих мужей, - рассказал военнослужащий.


Работа медиков в воинских частях продолжается.

- Бригады медиков сменяются и выезжают в военчасти отрабатывать основы первой медицинской помощи. Это самый ценный опыт, чтобы бойцы смогли помочь не только себе, но и боевым товарищам. Мы работу продолжаем и будем помогать нашим воинам, - отметила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.

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