Медики Бурятии обучают мобилизованных основам тактической медицины









- На территории части работают преподаватели медицинского колледжа. Учат бойцов оказанию первой помощи. Две женщины показывали реанимацию человека. И сказали нам: «Помогите нашим, у нас мужья там с января», и у них на глазах появились слёзы. Видно, как они переживают за своих мужей, - рассказал военнослужащий. - На территории части работают преподаватели медицинского колледжа. Учат бойцов оказанию первой помощи. Две женщины показывали реанимацию человека. И сказали нам: «Помогите нашим, у нас мужья там с января», и у них на глазах появились слёзы. Видно, как они переживают за своих мужей, - рассказал военнослужащий.









В воинских частях Бурятии сейчас работают специалисты Территориального центра медицины катастроф, Кяхтинского филиала Байкальского базового медицинского колледжа и республиканского базового медицинского колледжа. Они обучают мобилизованных основам первой медицинской помощи и самопомощи, сообщили в правительстве Бурятии.Медики работают на полигоне, в условиях, приближенных к реальным боевым действиям. Они проводят обучение по самым различным ситуациям: не только индивидуальными и групповыми средствами медицинской защиты, но и с использованием подручных средств, если аптечка окажется недоступна. Также медики отрабатывают способы эвакуации из зоны активных боевых действий.Работа медиков в воинских частях продолжается.- Бригады медиков сменяются и выезжают в военчасти отрабатывать основы первой медицинской помощи. Это самый ценный опыт, чтобы бойцы смогли помочь не только себе, но и боевым товарищам. Мы работу продолжаем и будем помогать нашим воинам, - отметила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.