Из Улан-Удэ вылетел первый борт с мобилизованными

Мобилизованных проводили на «Дивизке»
Сегодня из Улан-Удэ вылетел первый борт с мобилизованным гражданами.
Видео из воинской части на станции Дивизионная поделились представители Молодёжного центра Бурятии, активисты которого провожали земляков.
В часть также прибыл глава Бурятии Алексей Цыденов. Он сообщил, что мобилизованные отправляются в другой российский регион для боевого слаживания.
- Сегодня снова был на Дивизке, встретился с ребятами, которые мобилизованы. Они прошли индивидуальную подготовку. Сейчас отправляются на запад, там они ещё будут проходить подготовку, боевое слаживание и далее будут направлены на выполнение боевых задач в зону специальной военной операции, - сообщил Алексей Цыденов.
Отцовство установили более 350 раз
Мобилизованных проводили на «Дивизке»
Съезд организован Российским обществом хирургов
До того, как в сквере разгромили светильники в сквере, местные жители жаловались на них
Три лучших рисунка отправятся на финальный этап конкурса в Москву
Машина едва не наехала на оборванные провода под напряжением
Близкие познакомились с условиями быта осуждённых
Продукты отправили обратно в Монголию
Такая картина свойственна для этого времени года
Уполномоченный по правам человека Юлия Жамбалова посетила воинскую часть на «Дивизке»
В больницах получают лечение 130 заражённых
Водителей просят не гонять на дорогах и не пугать косуль
В дело вмешалась прокуратура
Мужчина ранее уже нарушал закон
В Улан-Удэ днём всего лишь до +9 градусов