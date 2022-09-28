Из Улан-Удэ вылетел первый борт с мобилизованными









В часть также прибыл глава Бурятии Алексей Цыденов. Он сообщил, что мобилизованные отправляются в другой российский регион для боевого слаживания.



- Сегодня снова был на Дивизке, встретился с ребятами, которые мобилизованы. Они прошли индивидуальную подготовку. Сейчас отправляются на запад, там они ещё будут проходить подготовку, боевое слаживание и далее будут направлены на выполнение боевых задач в зону специальной военной операции, - сообщил Алексей Цыденов.



Сегодня из Улан-Удэ вылетел первый борт с мобилизованным гражданами.Видео из воинской части на станции Дивизионная поделились представители Молодёжного центра Бурятии, активисты которого провожали земляков.