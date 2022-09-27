В санатории «Горячинск» в Бурятии появился кинотеатр

Общество, Фото: предоставлено правительством РБ

Общая стоимость проекта составила почти четыре миллиона рублей



В санатории «Горячинск» в Бурятии концертный зал «Нерпа» вновь открыл свои двери. Там провели его полную реконструкцию и установили кинотеатр.



Работы состоялись в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



- Мы помимо своей медицинской базы развиваем такое направление как досуг. Чтобы отдыхающие, помимо лечебных процедур, отдыха, терренкуров получали также и досуговые мероприятия, такие как просмотр кинофильмов, тематических вечеров, даже возможно караоке вечеров и развлекательные программы. Также это нам позволяет проводить там конференции, - рассказал генеральный директор-главный врач СКУП РБ «Байкалкурорт» Тамир Мытыпов.



Сам кинотеатр расположен в клубном доме, где отдыхающие могут провести время за играми: дартс, настольный теннис и бильярд.



- Кинотеатр пользуется большим спросом. Ежедневно у нас проводятся два-три сеанса, - отметила заместитель главного врача по общим вопросам Галина Митяшова.



В репертуаре кинотеатра представлены как классические ленты прошлого века, так и современные мультфильмы, и кино.



Общая стоимость проекта составила почти четыре миллиона рублей, из них три миллиона было выделено грантом.



