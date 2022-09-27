Общая стоимость проекта составила почти четыре миллиона рублей
В санатории «Горячинск» в Бурятии концертный зал «Нерпа» вновь открыл свои двери. Там провели его полную реконструкцию и установили кинотеатр.
Работы состоялись в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
- Мы помимо своей медицинской базы развиваем такое направление как досуг. Чтобы отдыхающие, помимо лечебных процедур, отдыха, терренкуров получали также и досуговые мероприятия, такие как просмотр кинофильмов, тематических вечеров, даже возможно караоке вечеров и развлекательные программы. Также это нам позволяет проводить там конференции, - рассказал генеральный директор-главный врач СКУП РБ «Байкалкурорт» Тамир Мытыпов.
Сам кинотеатр расположен в клубном доме, где отдыхающие могут провести время за играми: дартс, настольный теннис и бильярд.
- Кинотеатр пользуется большим спросом. Ежедневно у нас проводятся два-три сеанса, - отметила заместитель главного врача по общим вопросам Галина Митяшова.
В репертуаре кинотеатра представлены как классические ленты прошлого века, так и современные мультфильмы, и кино.
Общая стоимость проекта составила почти четыре миллиона рублей, из них три миллиона было выделено грантом.
В санатории «Горячинск» в Бурятии появился кинотеатр
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Увидеть такое вживую можно крайне редко
Общая стоимость проекта составила почти четыре миллиона рублей
Акцию устроили автоинспекторы и медик
Пандусы не соответствовали требованиям нормативов
В агентстве лесного хозяйства подтвердили, что лесников также мобилизуют
Все батарейки будут в дальнейшем правильно утилизированы
В сёлах остро стоит вопрос дефицита кадров
Матвей Бурлаков был последним главнокомандующим Западной группой войск
«Ездить не хочется», - признался депутат Народного Хурала
Об этом сообщили в правительстве республики
Вопрос прокомментировали в администрации главы и правительства Бурятии
В центре города прошли учения МЧС
В деле разбиралась прокуратура
Неудобства связаны с проведением ремонтных работ
Местами по республике прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега