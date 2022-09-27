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В МФЦ Бурятии мобилизованных будут обслуживать без очереди

В МФЦ Бурятии мобилизованных будут обслуживать без очереди
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Об этом сообщили в правительстве республики

В многофункциональных центрах Бурятии для мобилизованных граждан организовано внеочередное обслуживание.

- При обращении за государственными и муниципальными услугами граждане, подлежащие частичной мобилизации, будут обслуживаться во внеочередном порядке, - сообщили в правительстве республики.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее районные ЗАГСы изменили график приёма в связи с частичной мобилизацией. 24 и 25 сентября они принимали только мобилизированных граждан, которые смогли узаконить отношения со своей второй половиной, зарегистрировать детей или установить отцовство. 
частичная мобилизация МФЦ

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