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Военкомат Бурятии: «Срок пребывания мобилизованных в зоне СВО не установлен»

Военкомат Бурятии: «Срок пребывания мобилизованных в зоне СВО не установлен»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Для мобилизованных не установлено ни минимальное, ни максимальное время службы

Минимальное и максимальное время пребывания мобилизованных в зоне специальной военной операции (СВО) не определено — оно будет зависеть от сложившейся обстановки и стоящих перед подразделениями задач. Об этом сообщил военкомат Бурятии.

- На период выполнения боевых задач военнослужащие полностью обеспечиваются боевой экипировкой, питанием и необходимыми лекарствами. Но мобилизованный может взять в военчасть продукты длительного хранения и нерецептурные лекарства, с учётом особенностей организма и наличия хронических заболеваний, - говорится в сообщении.

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