Военкомат Бурятии: «Срок пребывания мобилизованных в зоне СВО не установлен»

Для мобилизованных не установлено ни минимальное, ни максимальное время службы



Минимальное и максимальное время пребывания мобилизованных в зоне специальной военной операции (СВО) не определено — оно будет зависеть от сложившейся обстановки и стоящих перед подразделениями задач. Об этом сообщил военкомат Бурятии.



- На период выполнения боевых задач военнослужащие полностью обеспечиваются боевой экипировкой, питанием и необходимыми лекарствами. Но мобилизованный может взять в военчасть продукты длительного хранения и нерецептурные лекарства, с учётом особенностей организма и наличия хронических заболеваний, - говорится в сообщении.



