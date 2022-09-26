Для мобилизованных не установлено ни минимальное, ни максимальное время службы
Минимальное и максимальное время пребывания мобилизованных в зоне специальной военной операции (СВО) не определено — оно будет зависеть от сложившейся обстановки и стоящих перед подразделениями задач. Об этом сообщил военкомат Бурятии.
- На период выполнения боевых задач военнослужащие полностью обеспечиваются боевой экипировкой, питанием и необходимыми лекарствами. Но мобилизованный может взять в военчасть продукты длительного хранения и нерецептурные лекарства, с учётом особенностей организма и наличия хронических заболеваний, - говорится в сообщении.
Военкомат Бурятии: «Срок пребывания мобилизованных в зоне СВО не установлен»
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