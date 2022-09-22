Указ подписал глава республики
За жителями Бурятии, призванными на военную службу по частичной мобилизации, будут сохранены рабочие места. Соответствующий указ подписал глава Бурятии Алексей Цыденов.
- Глава Бурятии подписал указ «О сохранении рабочих мест за гражданами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации», согласно которому за гражданами, призванными на военную службу по мобилизации, будут сохранены рабочие места. Указ разработан в целях предоставления дополнительных гарантий гражданам, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы в соответствии с указом президента от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации», - сообщает правительство Бурятии.
Указом главы республики устанавливается, что за работниками органов государственной власти, органов местного самоуправления, подведомственных им государственных и муниципальных учреждений и организаций, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, организаций, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и индивидуальных предпринимателей, сохраняется место постоянной работы в случае их призыва на военную службу по частичной мобилизации.
Настоящая гарантия предоставляется на срок прохождения ими военной службы по мобилизации в соответствии с указом президента РФ № 647, но не более трёх месяцев со дня истечения указанного срока.
За мобилизованными жителями Бурятии сохранят рабочие места
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