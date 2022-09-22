Ситуацию официально прокомментировали в мэрии
В Улан-Удэ определили штабы оповещения призывников по частичной мобилизации. Участки оповещения развернули в 11 школах.
- В соответствии с федеральными законами «Об обороне», «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» военкоматами в Улан -Удэ определены штабы оповещения призывников. В 2017 году военные комиссариаты заключили договоры о создании участков оповещения с рядом образовательных учреждений. На основании указа президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации», на базе 11 школ развёрнуты участки оповещения, - говорится в официальном комментарии администрации Улан-Удэ.
В связи с этим администрации школ скорректировали расписание учебных занятий в соответствии с графиком работы участков оповещения.
- Для выполнения учебного плана будут выбраны иные формы освоения программы: дистанционные, очно-заочные и другие, - уточнили в мэрии.
При необходимости руководители принимают решение о полной либо частичной отмене занятий.
21 сентября российский президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу выступили с обращениями к россиянам. В ходе выступлений Путин объявил частичную мобилизацию. Шойгу сообщил, что мобилизовать планируется 300 тысяч человек.
В 11 школах Улан-Удэ развернули участки оповещения призывников
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Ситуацию официально прокомментировали в мэрии
Всего будет куплено 14 автобусов
Прокомментировал порядок нaчaльник мoбилизaциoннoгo oтдeлa вoeннoгo кoмиccapиaтa Бypятии
Ожидаются мокрый снег и дожди
В МАПП Кяхта зафиксирован ажиотаж
Появятся три батута и четыре искусственные горки
После мастер-класса женщины оценили приготовленное
Показатель ежесуточного прироста больных постепенно увеличивается
Кадры борьбы попали на видеокадры
Мужчина ловил рыбу во время нереста
Протяжённость пешеходного трека составит 4 километра
В Улан-Удэ осадков не ожидается
Правительство республики сообщило о том, что началась реализация задач по частичной мобилизации
Зрители услышат знакомые произведения
Мероприятие проводилось для детей, состоящий на учёте УИИ