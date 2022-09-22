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В 11 школах Улан-Удэ развернули участки оповещения призывников

В 11 школах Улан-Удэ развернули участки оповещения призывников
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Ситуацию официально прокомментировали в мэрии

В Улан-Удэ определили штабы оповещения призывников по частичной мобилизации. Участки оповещения развернули в 11 школах.

- В соответствии с федеральными законами «Об обороне», «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» военкоматами в Улан -Удэ определены штабы оповещения призывников. В 2017 году военные комиссариаты заключили договоры о создании участков оповещения с рядом образовательных учреждений. На основании указа президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации», на базе 11 школ развёрнуты участки оповещения, - говорится в официальном комментарии администрации Улан-Удэ.

В связи с этим администрации школ скорректировали расписание учебных занятий в соответствии с графиком работы участков оповещения.

- Для выполнения учебного плана будут выбраны иные формы освоения программы: дистанционные, очно-заочные и другие, - уточнили в мэрии.

При необходимости руководители принимают решение о полной либо частичной отмене занятий.

21 сентября российский президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу выступили с обращениями к россиянам. В ходе выступлений Путин объявил частичную мобилизацию. Шойгу сообщил, что мобилизовать планируется 300 тысяч человек.

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