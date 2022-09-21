Военкоматы Бурятии готовят пункты сбора призывников









21 сентября президент Путин объявил о начале частичной мобилизации на территории страны.

В Бурятии приступили к реализации задач по частичной мобилизации, сообщила вечером 21 сентября пресс-служба правительства республики.Сообщается, что военкоматы Бурятии сформировали штабы оповещения и готовят пункты сбора призывников.Главам районов республики и руководителям министерств и ведомств поручено оказать необходимое содействие работе военных комиссариатов.- Призванные на военную службу по мобилизации, получают все социальные гарантии и выплаты военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. Не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву, а также студенты, - цитирует правительство Бурятии военного комиссара республики Александра Трубникова.