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Военкоматы Бурятии готовят пункты сбора призывников

Военкоматы Бурятии готовят пункты сбора призывников
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Правительство республики сообщило о том, что началась реализация задач по частичной мобилизации

В Бурятии приступили к реализации задач по частичной мобилизации, сообщила вечером 21 сентября пресс-служба правительства республики.

Сообщается, что военкоматы Бурятии сформировали штабы оповещения и готовят пункты сбора призывников.

Главам районов республики и руководителям министерств и ведомств поручено оказать необходимое содействие работе военных комиссариатов.

- Призванные на военную службу по мобилизации, получают все социальные гарантии и выплаты военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. Не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву, а также студенты, - цитирует правительство Бурятии военного комиссара республики Александра Трубникова.

21 сентября президент Путин объявил о начале частичной мобилизации на территории страны.  

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