Мужчину депортировали после отбытия срока за убийство
К уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой обратился россиянин, депортированный из Монголии.
Мужчина постоянно жил в Монголии и обзавёлся там семьёй. Но после того, как отбыл срок за убийство, был принудительно отправлен в Россию, а именно в Бурятию.
- Гражданин С. был осуждён по ч. 1 п. 1 ст. 10 Уголовного кодекса Монголии (убийство). За время отбывания наказания в исправительном учреждении положительно характеризовался администрацией, не допускал нарушений. Освободился условно-досрочно. После отбытия наказания в исправительном учреждении за совершенное преступление был депортирован из Монголии на территорию Российской Федерации (в Республику Бурятия). В отношении гражданина принято решение о запрете на въезд в Монголию в течение семи лет. В Монголии у него осталась семья, - сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в Бурятии.
Юлия Жамбалова помогает мужчине в оформлении необходимых российских документов. Она организовала рабочую встречу с представителями государственных органов и должностными лицами, чтобы помочь мужчине.
В ходе встречи удалось решить вопрос с управлением по вопросам миграции МВД по Бурятии по оформлению российского паспорта.
- Представительство министерства иностранных дел России в Улан-Удэ ведёт работу совместно с посольством России в Монголии по выяснению причин его депортации из Монголии на территорию Российской Федерации (в Республику Бурятия) и по возможности возврата в Монголию, - отметили в аппарате бурятского омбудсмена.
Бурятский омбудсмен помогает депортированному из Монголии
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