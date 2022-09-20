Такие «инновации» были обнаружены на территории школы №40
В сентябре 2021 года свои двери для школьников распахнула улан-удэнская школа №40. Здание учебного заведения было построено с нуля, а пришкольная территория обновлена и осовременена. Тогда возле школы появились лавочки и качели.
Накануне в паблике «Весь Улан-Удэ • Бурятия» появилась фотография неожиданного решения в 40-й школе. Неизвестные приковали замками к опоре цепи, на которых держится качели-лавочка. Два увесистых замка с двух сторон опор вряд ли дадут кому-то посидеть на этих качелях, а уж покачаться - тем более.
«Дома покачаетесь», «Платная, наверное,», «У качелей выходной», «Чтобы дети ею не скрипели, когда уроки идут», - иронизируют в комментариях горожане.
Является ли это ноу-хау идеей администрации школы, или это чья-та злая шутка, на данный момент неизвестно.
В Улан-Удэ качели сковали замками
Общество, Фото:
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