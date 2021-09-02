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«Пути открыты! Есть результат!»: В Улан-Удэ открыли новое здание школы №40

«Пути открыты! Есть результат!»: В Улан-Удэ открыли новое здание школы №40
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Учащихся поздравил глава Бурятии Алексей Цыденов

В столице Бурятии в День знаний, 1 сентября, состоялось торжественное открытие нового современного здания школы №40. Это уже 17-я новая школа, открытая в республике за последние четыре года. Учащихся и учителей с новым учебным годом и новой школой поздравил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Строительство школы велось в рамках национального проекта «Образование», который реализуется по поручению президента России. Всего на создание современной школы выделено более 500 млн рублей. Строительные работы заняли меньше двух лет.

- Школу быстро построили, думали, как бы успели к нашему поступлению. Мой внук пошёл в первый класс. И сразу в такие замечательные условия. Уверена, что нашим детям здесь будет хорошо, - поделилась впечатлениями бабушка первоклассника Тамара Мангирова.

- Вообще, среда многое меняет. Школа современная, видно, что с применением новых технологий все создавалось, оборудование новейшее, и для учебного процесса это важно. Надеемся, всё это в дальнейшем выразится в успехах. Приятно, что о наших детях такая забота есть, – рассказала мама учащегося школы № 40 Марина Селютина.

Для её сына Алексея – это самая первая школьная линейка.

- Школа такая красивая, тут есть дорожка для бега и футбола. Думаю, что там будет хорошо. Будем хорошо учиться. Я мечтаю стать кондитером или танкистом, - рассказал Лёша Селютин.

В школе созданы учебные кабинеты для приобретения навыков и кулинаров, и спасателей. Кабинет кулинарии снабжён кухонной техникой, холодильником. А в кабинете ОБЖ – специальное оборудование для обучения основам первой медицинской помощи – манекен и монитор.

- Новый корпус рассчитан на 450 учеников. Он представляет собой комплекс для полноценного обучения: имеются просторные, оборудованные спортивный и актовый залы, библиотека, столовая, лифты и подъёмники для маломобильных людей. Школа готова к учебному процессу – установлены все системы, обеспечивающие безопасность учащихся, кабинеты оснащены мебелью и оборудованием, а также табличками на кабинетах оформлены на русском и бурятском языках и шрифтом Брайля, – сообщает пресс-служба правительства Бурятии. 

В ходе строительства благоустроена прилегающая территория. Оборудована спортивная площадка с футбольным полем, двумя гимнастическими площадками, беговыми дорожками и прыжковой ямой, площадками для подвижных игр и отдыха, учебно-опытная площадка – сад, питомник овощных и декоративных культур, а также места отдыха для учащихся.

- Дорогие ребята, я вас всех поздравляю, что вы пошли в школу. Я вам искренне завидую. Я хочу вместе с вами пойти в эту новую, красивую школу, к этим улыбающимся педагогам. Дорогие ребята, я хочу, чтобы вам интересно было учиться, чтобы у вас было много друзей, чтобы вы ходили в школу с радостью, чтобы вы хорошо делали уроки! Ну а учителей и родителей я поздравляю с тем, что у вас такая новая школа, современная, оборудованная. Здесь все есть, чтобы ваши дети могли развиваться полноценно, чтобы у них была хорошая жизненная дорога, чтобы они уверенно шли впереди выбирали то, что им по душе, - обратился к участникам школьной линейки Алексей Цыденов.

Также в День знаний глава Бурятии поздравил с юбилейным 75-м учебным годом лицеистов и учителей республиканского бурятского национального лицея-интерната №1. После линейки ребята продемонстрировали ему новые методики обучения бурятскому языку.

- Хүндэтэ hурагшад, багшанар! Та бүхэниие сентябриин 1-нэй hайндэрѳѳр амаршалнаб! Энэ хадаа онсо удхатай hайндэр. Желаю вам успехов в новом учебном году! Чтобы всё запланированное обязательно было достигнуто! – пожелал лицеистам Алексей Цыденов.
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