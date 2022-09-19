Бурятская оперная дива Ольга Жигмитова презентовала альбом













На сцене Бурятского государственного академического театра оперы и балета 18 сентября народная артистка Бурятии Ольга Жигмитова презентовала новый альбом. Он посвящён матерям, отцам, жёнам, детям и всем близким солдат, защищающих честь Родины.Впервые на сцене театра выступил оркестр русских народных инструментов Иркутской областной филармонии. Дирижёрами концерта были главный дирижёр оркестра русских народных инструментов Иркутской областной филармонии Василий Моисеенко, а также художественный руководитель и главный дирижёр академического симфонического оркестра имени Сергея Рахманинова, художественный руководитель и главный дирижер Липецкого государственного оркестра русских народных инструментов Алексей Моргунов.Вместе с оперной дивой выступали заслуженный артист Бурятии Чингис Раднаев, артисты Бурятского театра оперы и балета Иоанн Старцев, Саян Балдоржиев, а также студентка колледжа искусств имени Чайковского Елена Буинова.- Мне очень отрадно работать с такими замечательными дирижёрами и певцами. Я всегда испытываю огромную благодарность, когда встречаюсь с талантливой музыкой. В музыке Мусоргского, Прокофьева, а также в песенных жанрах на музыку Матусовского, Мартынова, Буланова, Орбеляна, Блантера, Павлова и других важно, помимо технических задач, внедрить в песню всю свою душу, заставить зрителя поверить и наполниться небывалой искренностью, трогательностью. Это не так просто, поэтому сегодня просто необходимо петь такие песни и обучать молодёжь этому. Для меня лично это большая ответственность выпускать в патриотическом репертуаре молодых, начинающих певцов. Ведь они поют совершенно другую музыку, которая звучит в их душе, с экранов ТВ, радио и стриминг-площадок, - рассказывала народная артистка Бурятии Ольга Жигмитова о программе концерта.На концерте прозвучали аризо воина из кантаты «Москва», музыка Петра Чайковского, слова Аполлона Майкова, «Полководец» из вокального цикла «Песни и пляски смерти», музыка Михаила Мусоргского, слова Арсения Голенищева-Кутузова; песня девушки из кантаты «Александр Невский», музыка Сергея Прокофьева, слова Владимира Луговского и Сергея Прокофьева. А также всенародно любимые «Тёмная ночь», «Баллада о матери», «Свидание», «Синий платочек», «Катюша».Этот альбом станет пятым в творческом багаже Ольги Жигмитовой. И она уже работает над следующим, постепенно создавая свой мир музыки, который наполнен любовью и состраданием.