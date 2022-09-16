В Бурятии продолжается набор граждан на военную службу по контракту

Начальник отдела военного комиссариата Бурятии рассказал о положенном довольствии
В Бурятии продолжается работа по набору граждан на военную службу по контракту. Идёт набор как для комплектования подразделений войск на территории Улан-Удэнского гарнизона, так и для именного подразделения Бурятии «Байкал».
- На сегодняшний день комплектование подразделений частей Улан-Удэнского гарнизона практически завершается. Но потребность военнослужащих по контракту не закрыта, - сообщил начальник отдела военного комиссариата Бурятии, подполковник Николай Капинос.
Поступив на военную службу по контракту, гражданин получает:
- денежное довольствие, которое состоит из должностного оклада, оклада по воинскому званию, дополнительных выплат процентных надбавок;
- надбавки, связанные с выполнением каких-либо задач. Например, в ходе СВО предусмотрены дополнительные выплаты до 240 тысяч рублей в месяц;
- для поступающих в именное подразделение «Байкал» предусмотрена единовременная дополнительная выплата в размере 200 тысяч рублей.
С учётом стимулирующих надбавок среднее денежное довольствование военнослужащих составляет от 145 до 185 тысяч рублей – это с учётом участия в специальной военной операции. Кроме того, с учётом дополнительных выплат данные суммы могут достигать и более 300 тысяч рублей.
Кроме того, все военнослужащие по контракту в соответствии с законодательством РФ обеспечивается всеми положенными социальными льготами и выплатами.
Помимо этого, главой Бурятии предусмотрены социальные гарантии для поступающих на военную службу по контракту:
- сохранение рабочих мест с выплатой среднего заработка на период заключенного контракта,
- устройство детей в дошкольные учреждения, а также при поступлении в вузы Бурятии.
Желающие поступить на военную службу по контракту могут обращаться в военные комиссариаты по месту жительства. Поступившие на службу проходят обязательную подготовку для укрепления навыков и знаний военного дела.
Для прохождения службы по контракту предъявляются требования:
- состояние здоровья;
- образование не ниже среднего;
- предпочтение отдаётся военнослужащим, проходившим службу в органах внутренних дел или силовых структурах;
- отсутствие судимости.
В Бурятии продолжается набор граждан на военную службу по контракту
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