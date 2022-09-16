16 сентября

15 сентября

Популярное

В Бурятии продолжается набор граждан на военную службу по контракту

В Бурятии продолжается набор граждан на военную службу по контракту
Общество, 
Начальник отдела военного комиссариата Бурятии рассказал о положенном довольствии

В Бурятии продолжается работа по набору граждан на военную службу по контракту. Идёт набор как для комплектования подразделений войск на территории Улан-Удэнского гарнизона, так и для именного подразделения Бурятии «Байкал».

- На сегодняшний день комплектование подразделений частей Улан-Удэнского гарнизона практически завершается. Но потребность военнослужащих по контракту не закрыта, - сообщил начальник отдела военного комиссариата Бурятии, подполковник Николай Капинос.

Поступив на военную службу по контракту, гражданин получает:

- денежное довольствие, которое состоит из должностного оклада, оклада по воинскому званию, дополнительных выплат процентных надбавок;

- надбавки, связанные с выполнением каких-либо задач. Например, в ходе СВО предусмотрены дополнительные выплаты до 240 тысяч рублей в месяц;

- для поступающих в именное подразделение «Байкал» предусмотрена единовременная дополнительная выплата в размере 200 тысяч рублей.

С учётом стимулирующих надбавок среднее денежное довольствование военнослужащих составляет от 145 до 185 тысяч рублей – это с учётом участия в специальной военной операции. Кроме того, с учётом дополнительных выплат данные суммы могут достигать и более 300 тысяч рублей.

Кроме того, все военнослужащие по контракту в соответствии с законодательством РФ обеспечивается всеми положенными социальными льготами и выплатами.

Помимо этого, главой Бурятии предусмотрены социальные гарантии для поступающих на военную службу по контракту:

- сохранение рабочих мест с выплатой среднего заработка на период заключенного контракта,

- устройство детей в дошкольные учреждения, а также при поступлении в вузы Бурятии.

Желающие поступить на военную службу по контракту могут обращаться в военные комиссариаты по месту жительства. Поступившие на службу проходят обязательную подготовку для укрепления навыков и знаний военного дела.

Для прохождения службы по контракту предъявляются требования:

- состояние здоровья;
- образование не ниже среднего;
- предпочтение отдаётся военнослужащим, проходившим службу в органах внутренних дел или силовых структурах;
- отсутствие судимости.
военнослужащие спецоперация на Украине

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В селе в Бурятии построят новую поликлинику
В селе в Бурятии построят новую поликлинику
Общество, 16.09.2022
На её строительство выделили более ста миллионов рублей 
В Бурятии продолжается набор граждан на военную службу по контракту
В Бурятии продолжается набор граждан на военную службу по контракту
Общество, 16.09.2022
Начальник отдела военного комиссариата Бурятии рассказал о положенном довольствии
Шашист из Бурятии стал чемпионом мира
Шашист из Бурятии стал чемпионом мира
Общество, 16.09.2022
Александр Халтагаров стал лучшим на чемпионате мира по шашкам среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения
В Бурятии дети из центра помощи получили паспорта
В Бурятии дети из центра помощи получили паспорта
Общество, 16.09.2022
Подростки признались, что ждали этого дня
Доброволец с позывным «Бурят» обратился к землякам
Доброволец с позывным «Бурят» обратился к землякам
Общество, 16.09.2022
Доброволец Виктор с позывным «Бурят» сейчас вернулся на отдых со специальной военной операции
В Бурятии осуждённые сыграли в лапту
В Бурятии осуждённые сыграли в лапту
Общество, 16.09.2022
Баллы за участие зачтут в итоговый конкурс ««Лучший отряд осуждённых»
Поезд «Путешествие мечты» прибыл в Читу
Поезд «Путешествие мечты» прибыл в Читу
Общество, 16.09.2022
Победители конкурса «Большая перемена» стали участниками образовательного путешествия 
Народный артист СССР приехал в Улан-Удэ
Народный артист СССР приехал в Улан-Удэ
Общество, 16.09.2022
Семья Лавровских поставит балет «Ромео и Джульетта»
Улан-удэнцы пробегут «Кросс нации»
Улан-удэнцы пробегут «Кросс нации»
Общество, 16.09.2022
Ожидается около двух тысяч участников
В больнице в Улан-Удэ отметили Всемирный день безопасности пациентов
В больнице в Улан-Удэ отметили Всемирный день безопасности пациентов
Общество, 16.09.2022
Больным напомнили о безопасном приёме лекарств
В Улан-Удэ подписали бурятско-монгольский балетный меморандум
В Улан-Удэ подписали бурятско-монгольский балетный меморандум
Общество, 16.09.2022
Среди масштабных проектов - открытие балетных школ в Монголии
В нацпарке в Бурятии строят новую смотровую площадку
В нацпарке в Бурятии строят новую смотровую площадку
Общество, 16.09.2022
Площадка будет с видом на реку Ехэ Угун
В Улан-Удэ выберут «Богатыря парка»
В Улан-Удэ выберут «Богатыря парка»
Общество, 16.09.2022
Мероприятие пройдёт 24 сентября

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^