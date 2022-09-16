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Доброволец с позывным «Бурят» обратился к землякам

Доброволец с позывным «Бурят» обратился к землякам
Общество, 
Доброволец Виктор с позывным «Бурят» сейчас вернулся на отдых со специальной военной операции

В июне в соцсетях и Telegram-каналах жители Бурятии активно пересылали видео – фрагмент из репортажа военкора News Front. Доброволец – участник спецоперации – из Бурятии пояснял, почему он находится в Северодонецке.

- Я сын бурятского народа, приехал добровольно, чтобы защитить и обезопасить свой народ от националистов. Пока сюда не приехал я не знал, что тут все настолько серьёзно, — рассказывал боец, на каске которого было написано «Бурят».

Тогда он поблагодарил земляков за поддержку и передал привет Бурятии

Недавно этот доброволец, которого зовут Виктор, вернулся на отдых в Улан-Удэ. Он подтвердил, что «Бурят» - это его позывной.

- За три месяца освободили Луганскую область. Сейчас нахожусь на отдыхе, приехал поклониться родным и близким, поблагодарить земляков за поддержку и веру в нас, - рассказал Виктор.

 
Он также обратился к землякам с призывом вступать в именной батальон «Байкал». Участие добровольцев в спецоперации поможет отправить на отдых военнослужащих Минобороны, пояснил Виктор.

- Против нас воюет весь блок НАТО – канадцы, британцы, германцы. Ребятам там действительно тяжело. Прошу, призываю вас всех вступить в ряды, подписать контракт. Ну и победить их, - обратился Виктор.

Ранее сообщалось, что на сегодняшний день полностью сформирован профессиональный командный состав, а также основная часть подразделения «Байкал». Однако потребность в военнослужащих для полного формирования подразделения остаётся. Для того, чтобы попасть на службу по контракту в батальон «Байкал», необходимо обратиться в военкомат, МФЦ или к главе сельского поселения.

спецоперация на Украине

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