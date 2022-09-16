В Бурятии наградили доноров, сдавших кровь более 40 раз





В столице Бурятии наградили доноров, сдавших кровь более 40 раз. На этот раз ряды таких доноров пополнили пять человек.Поздравили доноров первый заместитель министра здравоохранения Бурятии Людмила Цыбикова и главный врач республиканской станции переливания крови Марина Бутуханова. Донорам вручили нагрудные знаки почётного донора России и подарочные наборы, сообщили в минздраве Бурятии.- Донорство в современной жизни занимает важное значение. Несмотря на постоянные изменения в обществе, мы каждый раз отмечаем, что число доноров с каждым годом прирастает. В 2021 году количество доноров составляло более 7000 человек, это на 25% больше чем в 2020. За 8 месяцев мы имеем результат на 4,2% больше доноров в сравнении с 2021. О чем это говорит? О том, что в нашем обществе ещё живы такие понятия как: человеколюбие, сострадание и стремление помочь другим, – отметила Людмила Цыбикова.Также замминистра здравоохранения провела обход станции переливания крови, проверив ход капитального ремонта здания.