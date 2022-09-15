Игорь Шутенков: «Новые дворы становятся центрами притяжения в своих районах»











Мэр Улан-Удэ особо подчеркнул, что по инициативе Администрации Советского района и комитета городского хозяйства подрядчики максимально сохранили имеющееся озеленение. Также планируется высадка еще 60 кустов акации желтой, груши лесной и яблони.



- В процессе благоустройства деревья пересаживались с одного места на другое. Сто деревьев пересадили для того, чтобы эти дворы остались такими же зелёными и красивыми. Хотелось бы, чтобы этот двор стал визитной карточкой нашего города. Жители ближайших домов, ученики гимназии, ученики школы искусств по факту получили и площадку, и двор, и сквер, и спортивное ядро, - отметил Игорь Шутенков.

По словам руководителя администрации Советского района Евгения Эрдыниева, до конца сентября в районе по проекту «1000 дворов на Дальнем Востоке» будут открыты еще две площадки в мкр Сокол и на ул. Кабанской.



Ранее подобные площадки были открыты по ул. Норильской и Пушкина в Железнодорожном районе и в 113 квартале. Всего же до 1 октября в столице Бурятии появится 13 таких мини-парков., сообщили в пресс-службе мэрии Улан-Удэ.









Сегодня в Улан-Удэ по улице Профсоюзной вблизи домов №31, 33, 40 и 42 состоялось открытие двора, который построили по проекту «1000 дворов на Дальнем Востоке». В Советском районе это одна из трёх современных площадок, где могут проводить время жители всех возрастов.- Здесь есть зоны для детей, молодёжи, спортсменов и наших уважаемых взрослых – родителей, бабушек и дедушек. Одним словом, на этих площадках каждый найдёт себе занятие по душе. Замечательный проект, и я уверен, что мы этот проект будем продолжать, и таких площадок у нас в городе будет появляться всё больше и больше. Новые дворы становятся настоящими центрами притяжения в своих районах, - сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков на открытии.Территория на Профсоюзной ограничена несколькими многоквартирными домами, в которых проживают около 1000 человек. Благодаря проекту «1000 дворов», теперь здесь появилось сразу девять зон различного назначения: детские площадки от 0 до 3-х лет, от 3-х до 7 лет, от 7 до 14 лет, две зоны тихого отдыха с теневыми навесами, скамейками, урнами и цветочными вазонами, воркаут, тренажёры, площадка для игры с мячом, многофункциональный комплекс. Кроме того, обустроены тротуарные дорожки, проведено дополнительное освещение из 8 опор и светильников. Общая площадь нового двора составляет 5800 кв.м.Местные жители по достоинству оценили свой двор, на обновление которого было направлено 19 млн рублей.- Раньше здесь была огромная территория, где преимущественно гуляли собаководы. Теперь и нам есть где отдохнуть, пообщаться, приятно провести время, и ребятишкам раздолье. Мы очень рады, спасибо, - сказал местный старожил Анатолий Иванович Поздняков.