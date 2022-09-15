В Бурятии наградили добровольца, вернувшегося со спецоперации

Он принимал участие в спецоперации четыре месяца
Жителя Тарбагатайского района Бурятии Бэликто Батуева наградили медалью «За отвагу» по возвращению со спецоперации на Украине. 12 сентября медаль в торжественной обстановке вручил военный комиссар Иволгинского, Тарбагатайского районов Сергей Самбаров.
Церемония состоялась в КДЦ «Родник».
- Бэликто Батуев принимал участие в СВО с апреля по август. Он входил в состав добровольческого батальона, - сообщает «Тарбагатай-инфо».
Он принимал участие в спецоперации четыре месяца
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