В Бурятии наградили добровольца, вернувшегося со спецоперации





Жителя Тарбагатайского района Бурятии Бэликто Батуева наградили медалью «За отвагу» по возвращению со спецоперации на Украине. 12 сентября медаль в торжественной обстановке вручил военный комиссар Иволгинского, Тарбагатайского районов Сергей Самбаров.Церемония состоялась в КДЦ «Родник».- Бэликто Батуев принимал участие в СВО с апреля по август. Он входил в состав добровольческого батальона, - сообщает «Тарбагатай-инфо».