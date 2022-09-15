В Бурятии продолжается формирование именного батальона «Байкал»

Военнослужащие «Байкала» обратились к землякам
В Бурятии продолжается комплектование именного батальона «Байкал». К землякам обратились военнослужащие подразделения.
- Настало время, когда Родина нуждается в нас. Мы не можем её подвести, мы не можем подвести свою страну, свих родных, своих близких, опозорить честь мундира. Мы будем идти до конца, - сказал один из них.
- Я призываю не оставаться в стороне и следовать нашему примеру. Россия – это наша страна, мы победим, - добавил другой.
Для того, чтобы попасть на службу по контракту в батальон «Байкал», необходимо обратиться в военкомат, МФЦ или к главе сельского поселения.
Военнослужащие «Байкала» обратились к землякам
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