В Бурятии продолжается формирование именного батальона «Байкал»







Для того, чтобы попасть на службу по контракту в батальон «Байкал», необходимо обратиться в военкомат, МФЦ или к главе сельского поселения.





В Бурятии продолжается комплектование именного батальона «Байкал». К землякам обратились военнослужащие подразделения.- Настало время, когда Родина нуждается в нас. Мы не можем её подвести, мы не можем подвести свою страну, свих родных, своих близких, опозорить честь мундира. Мы будем идти до конца, - сказал один из них.- Я призываю не оставаться в стороне и следовать нашему примеру. Россия – это наша страна, мы победим, - добавил другой.