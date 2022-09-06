Все 3 спортсмена республики завоевали награды соревнований
С 1 по 5 сентября в белорусском городе Брест прошли открытые республиканские соревнования по стрельбе из лука на призы лётчика-космонавта П.И. Климука. В турнире приняли участие спортсмены из Бурятии.
От республики в соревнованиях участвовали Александр Гонгоров, Энхэ Хандуев и Сергей Цыренов. Бурятские лучники успешно выступили на турнире.
Александр Гонгоров завоевал три медали в классическом луке. Он выиграл золотую награду в личном зачёте. Стал обладателем «серебра» в команде с Бэргэном Алексеевым из Якутии и Владиславом Дагбаевым из Забайкальского края. Также он стал бронзовым медалистом в смешанной команде с Марией Петрушиной из Москвы.
Сергей Цыренов также добыл три медали в классическом луке. У него второе место в личном зачёте среди юниоров. Также он выиграл «серебро» в команде среди мужчин с Энхэ Хандуевым и Буянто Осоровым из Забайкальского края. Кроме этого, у спортсмена серебряная медаль в команде среди юниоров. Об этом сообщает федерация стрельбы из лука Бурятии.
Лучники Бурятии успешно выступили в Белоруссии
Общество, Фото:
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