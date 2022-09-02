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Мэрия Улан-Удэ окажет помощь близким погибшей сотрудницы

Мэрия Улан-Удэ окажет помощь близким погибшей сотрудницы
Общество, 
Погибшая женщина проработала в комбинате по благоустройству 16 лет

Администрация Улан-Удэ окажет помощь в организации похорон семье Валентины Андроновны Власовой, сотрудника комбината по благоустройству - уборщика территории Советского района.

Как сообщал «Байкал-Daily», её насмерть сбил пьяный водитель сегодня утром. Всё произошло в 6:45. Автомобиль Toyota RAV4 наехал женщину на рабочем месте, во время уборки территории по ул. Борсоева, 56.

Валентине Андроновне было 53 года. Она проработала в комбинате по благоустройству 16 лет. Пользовалась уважением коллег, была хорошим специалистом, коллегой, женой и матерью.

За рулём автомобиля, который сбил женщину, находился 20-летний молодой человек; у него подтверждено алкогольное опьянение. Стаж вождения небольшой – 1,5 года. 

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