Мэрия Улан-Удэ окажет помощь близким погибшей сотрудницы

Погибшая женщина проработала в комбинате по благоустройству 16 лет
Администрация Улан-Удэ окажет помощь в организации похорон семье Валентины Андроновны Власовой, сотрудника комбината по благоустройству - уборщика территории Советского района.
Как сообщал «Байкал-Daily», её насмерть сбил пьяный водитель сегодня утром
. Всё произошло в 6:45. Автомобиль Toyota RAV4 наехал женщину на рабочем месте, во время уборки территории по ул. Борсоева, 56.
Валентине Андроновне было 53 года. Она проработала в комбинате по благоустройству 16 лет. Пользовалась уважением коллег, была хорошим специалистом, коллегой, женой и матерью.
За рулём автомобиля, который сбил женщину, находился 20-летний молодой человек; у него подтверждено алкогольное опьянение. Стаж вождения небольшой – 1,5 года.
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Погибшая женщина проработала в комбинате по благоустройству 16 лет
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