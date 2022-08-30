Вручение награды состоялось вчера, 29 августа
Житель Северо-Байкальского района Бурятии Виктор Филимонов был награждён медалью Суворова. Вручение государственной награды состоялось 29 августа на еженедельном планёрном совещании в районной администрации.
Виктор награждён медалью указом президента РФ от 11 апреля 2022 года за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга. Он с первых дней принимал участие в специальной военной операции на территории ЛНР, ДНР и Украины.
- Для меня большая честь пожать руку герою, сказать слова благодарности лично Виктору, его маме за воспитание сына и терпение, - сообщил глава Северо-Байкальского района Игорь Пухарев в соцсетях.
Житель севера Бурятии награждён медалью Суворова
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