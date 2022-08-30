Житель севера Бурятии награждён медалью Суворова

Общество, Фото: пресс-служба администрации Северо-Байкальского района

Вручение награды состоялось вчера, 29 августа



Житель Северо-Байкальского района Бурятии Виктор Филимонов был награждён медалью Суворова. Вручение государственной награды состоялось 29 августа на еженедельном планёрном совещании в районной администрации.



Виктор награждён медалью указом президента РФ от 11 апреля 2022 года за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга. Он с первых дней принимал участие в специальной военной операции на территории ЛНР, ДНР и Украины.



- Для меня большая честь пожать руку герою, сказать слова благодарности лично Виктору, его маме за воспитание сына и терпение, - сообщил глава Северо-Байкальского района Игорь Пухарев в соцсетях.

