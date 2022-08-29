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Жительница Бурятии отсудила у водителя, покалечившего её, полмиллиона

Жительница Бурятии отсудила у водителя, покалечившего её, полмиллиона
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Произошедшее разрушило планы на будущее, которые строила девушка

Пострадавшая в ДТП жительница Бурятии выиграла суд у водителя, сбившего её.

Автоавария случилась вечером в июльский день 2019 года в Кабанском районе. Автомобилист сбил девушку, произошло это вне «зебры».

Совсем незадолго до произошедшего девушка после окончания девяти классов поступила на первый курс Бурятского республиканского педагогического колледжа по специальности «логопедия». Однако после ДТП, в связи с длительным лечением, из-за значительного ухудшения здоровья ей пришлось вернуться в школу и продолжить обучение в 10 классе.

Из судебных материалов следует, что после наезда у пострадавшей нарушилась походка и координация, речь стала невнятной, появилась слабость в правых руке и ноге, частые головные боли. Девушка испытывает периодические боли в грудной и брюшной области, долгое время не могла передвигаться, при каждом шаге боль отдавалась по всему телу. Также она была лишена возможности спать и даже просто лежать в кровати, так как мучилась от нестерпимых болей.

Раньше она активно принимала участие в различных школьных мероприятиях, но теперь от привычного образа жизни остались лишь воспоминания.

Подросток часто испытывала головные боли, страдала головокружением, быстро утомлялась. Её успеваемость в школе значительно снизилась. Она была полностью освобождена от физкультуры, перестала заниматься спортом, вынуждена была часто пропускать занятия в школе.

Планы на будущее рухнули, их пришлось кардинально поменять. Окончив 10-й класс, она поступила в политехнический техникум по специальности «техник-технолог общественного питания», хотя мечтала работать с детьми, став специалистом в области логопедии.

В результате девушка замкнулась в себе, отстранилась от окружающих, её оптимизм угас, она стала чрезмерной раздражительной и нервозной. Несмотря на проводимое лечение, полностью восстановить здоровье невозможно.

Виновник ДТП свою вину не заглаживал, не интересовался состоянием её здоровья с момента происшедшего. Водитель остался совершенно равнодушен к судьбе покалеченной им девушки.

Потерпевшая просила суд взыскать с водителя один миллион рублей в качестве морального вреда.

Суд частично удовлетворил иск потерпевшей, в счёт компенсации морального вреда с мужчины взыщут 500 тысяч рублей. 
компенсация ДТП

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