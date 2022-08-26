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В Бурятии выявили более 400 заболевших коронавирусом за сутки

В Бурятии выявили более 400 заболевших коронавирусом за сутки
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Коронавирус в Бурятии по-прежнему набирает обороты

За прошедшие сутки в Бурятии зарегистрировано 449 больных COVID-19 – это максимальный показатель этим летом. Заболеваемость продолжает неумолимо расти: так, днём ранее суточный прирост был 378 заражённых, до этого 369, а в начале лета и вовсе выявляли около 15-20 новых больных.

Ситуация ухудшилась в целом по стране, однако, по оценке главного научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолия Альтштейна, пик ещё не наступил. Альтштейн допустил, что пик заболеваемости COVID-19 придётся на конец августа-начало сентября. Его слова приводит ТАСС.

«На основании того, что происходит в других странах, это [подъём] занимает примерно месяц с небольшим. У нас начался подъём в самом конце июля. Значит, где-то в конце августа — начале сентября будет пик. Как потом поведёт себя вирус после пика, это в разных местах [происходит] по-разному. Иногда он довольно круто спускается по заболеваемости, иногда она, всё-таки, тянется. Как пойдёт у нас, сказать трудно», — спрогнозировал вирусолог.

На утро 26 августа общее число случаев заражений коронавирусом достигло 142 619. Из них 45% (64 454) приходится на жителей Улан-Удэ.

За весь период пандемии в Бурятии выздоровели от ковида 137 308 человек, в том числе 221 – за минувшие сутки.

Коронавирус унёс жизни 3048 жителей Бурятии. Накануне скончался один пациент старше 65 лет.

Сегодня в стационарах получают лечение 330 пациентов. За предыдущие сутки было госпитализировано 49 человек.

В отделениях реанимации лежат 24 человек, из которых старше 65 лет – 17, на ИВЛ – шесть пациентов.

Всего для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 422 коек. Занятость коечного фонда составляет 78 %.

На амбулаторном лечении и наблюдении находится 1933 человека.

В Бурятию вернулись масочные рейды. Контролем за соблюдением санитарно-эпидемических мер в общественных местах занимаются мобильные группы. Только 24 августа мобильные группы выявили 52 нарушения, был составлен 21 протокол.

С 17 августа в Бурятии масочный режим официально стал обязательным при посещении:

- медицинских и аптечных организаций;
- организаций социального обслуживания стационарного типа;
- при посещении кинотеатров, театрально-зрелищных учреждений;
- торговых центров, торговых комплексов, торгово-развлекательных центров;
- при проезде в общественном транспорте по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, в железнодорожном транспорте пригородного сообщения и в легковом такси;
- культурно-массовых мероприятий, физкультурных и спортивных мероприятий в закрытых спортивных сооружениях.

коронавирус профилактика

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