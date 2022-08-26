В Бурятии выявили более 400 заболевших коронавирусом за сутки

- медицинских и аптечных организаций; - организаций социального обслуживания стационарного типа; - при посещении кинотеатров, театрально-зрелищных учреждений; - торговых центров, торговых комплексов, торгово-развлекательных центров; - при проезде в общественном транспорте по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, в железнодорожном транспорте пригородного сообщения и в легковом такси; - культурно-массовых мероприятий, физкультурных и спортивных мероприятий в закрытых спортивных сооружениях.

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