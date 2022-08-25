В Улан-Удэ вновь начали ловить людей без масок

Проверки масочного режима возобновили в торговых центрах и в автобусах
В Улан-Удэ возобновили рейды по проверке соблюдения масочного режима. Накануне мобильные группы проверили соблюдение антиковидных мер в ТЦ Galaxy и в общественном транспорте – на остановке «Бизнес-Инкубатор», сообщили в пресс-службе мэрии.
- Мы начали проводить объезды – беседуем с руководителями организаций, магазинов, торговых центров. Наша работа, прежде всего, не наказать, а провести профилактическую работу, предупредить, чтобы граждане относились ответственно к своему здоровью и здоровью близких, - заявил начальник отдела предпринимательства и развития инфраструктуры потребительского рынка комитета по транспорту Баир Дрыганов.
17 августа были внесены изменения в указ главы Бурятии, согласно которым в закрытых помещениях, на массовых мероприятиях и в общественном транспорте вернулся масочный режим. Меры приняты из-за роста заболеваемости коронавирусом.
- Мы проверяем все городские маршруты – и автобусы, и трамваи. Пока что рейды проходят два раза в неделю. Хочется напомнить, что ношение масок в общественном транспорте – это обязательное требование как для водителей, так и для пассажиров, - подчеркнул консультант отдела организации пассажирских перевозок комитета по транспорту Роман Заборский.
Согласно статье 15.1 закона Бурятии об административных нарушениях, за несоблюдение санэпидрежима можно получить предупреждение или наложение штрафа на граждан в размере от 500 до 1,5 тыс рублей; на должностных лиц – от 2,5 тыс рублей до 7,5 тыс рублей, на юридических лиц - от 12,5 тыс до 25 тысяч рублей.
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