В Бурятии грациозная косуля проскакала мимо госинспектора

Леса в этом году богаты разнообразием лакомств для животных
Шуструю косулю сибирскую в Муйском районе Бурятии запечатлел на видео государственный инспектор Бурприроднадзора Павел Тороев.
Специалист рассказал об особенностях конца для лета для косуль. Видно, что рога у них уже окостенели, тогда как с мая по июль рога мягкие (панты). Ещё можно отметить красивый летний окрас. Именно сейчас животные плодотворно набирают вес к зиме.
- На радость им, очень много грибов, ягод в тайге, плюс из-за отсутствия пожаров в Муйском районе сохранились поля с разнотравьем. Всё это, плюс охрана охотнадзора, позволяет диким животным чувствовать себя комфортно в лесу, - сообщили в Бурприроднадзоре.
По данным мониторинга ведомства, в Бурятии насчитывается более 49 тысяч особей сибирской косули.
Леса в этом году богаты разнообразием лакомств для животных
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