В Бурятии грациозная косуля проскакала мимо госинспектора







Специалист рассказал об особенностях конца для лета для косуль. Видно, что рога у них уже окостенели, тогда как с мая по июль рога мягкие (панты). Ещё можно отметить красивый летний окрас. Именно сейчас животные плодотворно набирают вес к зиме.



- На радость им, очень много грибов, ягод в тайге, плюс из-за отсутствия пожаров в Муйском районе сохранились поля с разнотравьем. Всё это, плюс охрана охотнадзора, позволяет диким животным чувствовать себя комфортно в лесу, - сообщили в Бурприроднадзоре.



По данным мониторинга ведомства, в Бурятии насчитывается более 49 тысяч особей сибирской косули.



Шуструю косулю сибирскую в Муйском районе Бурятии запечатлел на видео государственный инспектор Бурприроднадзора Павел Тороев.