19 августа

18 августа

Популярное

В Бурятии грациозная косуля проскакала мимо госинспектора

В Бурятии грациозная косуля проскакала мимо госинспектора
Общество, 
Леса в этом году богаты разнообразием лакомств для животных

Шуструю косулю сибирскую в Муйском районе Бурятии запечатлел на видео государственный инспектор Бурприроднадзора Павел Тороев.

 
Специалист рассказал об особенностях конца для лета для косуль. Видно, что рога у них уже окостенели, тогда как с мая по июль рога мягкие (панты). Ещё можно отметить красивый летний окрас. Именно сейчас животные плодотворно набирают вес к зиме.

- На радость им, очень много грибов, ягод в тайге, плюс из-за отсутствия пожаров в Муйском районе сохранились поля с разнотравьем. Всё это, плюс охрана охотнадзора, позволяет диким животным чувствовать себя комфортно в лесу, - сообщили в Бурприроднадзоре.

По данным мониторинга ведомства, в Бурятии насчитывается более 49 тысяч особей сибирской косули.
косуля дикие животные

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии грациозная косуля проскакала мимо госинспектора
В Бурятии грациозная косуля проскакала мимо госинспектора
Общество, 19.08.2022
Леса в этом году богаты разнообразием лакомств для животных
В новом корпусе улан-удэнской школы №32 ведут фасадные работы
В новом корпусе улан-удэнской школы №32 ведут фасадные работы
Общество, 19.08.2022
Новый корпус возводят для того, чтобы разгрузить основное здание школы
Жителям Бурятии спрогнозировали мокрый снег на выходных
Жителям Бурятии спрогнозировали мокрый снег на выходных
Общество, 19.08.2022
Погода не радует – конец августа обещает быть холодным
Часть Улан-Удэ осталась и без холодной, и без горячей воды
Часть Улан-Удэ осталась и без холодной, и без горячей воды
Общество, 19.08.2022
К такому горожане оказались не готовы
Военнослужащий из Улан-Удэ поблагодарил Бурятию за поддержку
Военнослужащий из Улан-Удэ поблагодарил Бурятию за поддержку
Общество, 19.08.2022
По словам офицера, гуманитарную помощь и тёплые письма от школьников привозят постоянно
За сутки в Бурятии выявили почти 300 больных COVID-19
За сутки в Бурятии выявили почти 300 больных COVID-19
Общество, 19.08.2022
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом продолжает ухудшаться
Школам Бурятии обещают «цифровую революцию»
Школам Бурятии обещают «цифровую революцию»
Общество, 19.08.2022
Все школы Бурятии подключат к новой единой цифровой системе
Не все школы Бурятии оборудованы для детей-инвалидов
Не все школы Бурятии оборудованы для детей-инвалидов
Общество, 19.08.2022
Прокуратура проверила соблюдение прав детей с ограниченными возможностями здоровья на доступность образования
В Иркутске отметят праздник дыни
В Иркутске отметят праздник дыни
Общество, 19.08.2022
На площади перед стадионом «Труд» пройдёт дегустация узбекских блюд
Ветрено и прохладно: В Бурятии сегодня +17
Ветрено и прохладно: В Бурятии сегодня +17
Общество, 19.08.2022
В республике ожидаются дожди 
В дацане Бурятии освятят статую Будды и 16 ступ
В дацане Бурятии освятят статую Будды и 16 ступ
Общество, 18.08.2022
В Тугнуйском дацане состоится Ганжур хурал
В Агинский округ приедут Агурбаш, Глызин, Дранга и Повалий
В Агинский округ приедут Агурбаш, Глызин, Дранга и Повалий
Общество, 18.08.2022
В Агинском и Чите состоится фестиваль-марафон, посвящённый Иосифу Кобзону

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^