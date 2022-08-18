В Заларинском районе отметят чувашский праздник
27 августа в Иркутской области состоится «Чӳклеме» или «Моление новым хлебом» – один из самых главных и древних чувашских праздников. В этот день освящается новый урожай, из которого готовятся традиционные блюда и напитки, символизирующие магию обновления, и проводятся благодарственные ритуалы в честь хорошего урожая.
Праздник проведут в деревне Тагна Заларинского района. В рамках мероприятия можно будет побывать на фестивале осеннего пива «Кӗр Сӑри» («Угощение духов предков», 18+), поучаствовать в магических обрядах и ритуалах, посмотреть выставку изделий мастеров народных художественных промыслов и ремёсел, попробовать блюда национальной кухни, посмотреть на праздничный концерт с участием самодеятельных народных артистов.
В программе праздника также дворовые игры, народные песни и пляски, презентация осенней коллекции традиционной одежды и многое другое. Об этом сообщает центр культуры коренных народов Прибайкалья.
Возрастное ограничение 18+
В Иркутской области состоится фестиваль осеннего пива
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