Косолапые стерегут потомство и территорию
Медведи в Бурятии всё дальше уходят в тайгу, где уже вовсю поспевает урожай ягод и кедровых шишек. Но встречи с ним по-прежнему опасны, предупреждают в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
- Сейчас медведь может напасть скорее не из-за голода, как весной после спячки. Причиной может стать охрана своей территории, добычи и потомства, - предостерегают специалисты.
Как сообщал «Байкал-Daily», нынешним летом косолапые довольно часто попадались людям. В июле у них был брачный период, они бродили по территориям заповедников и вдоль озера Байкал. Кроме прочего, мишки не отказываются «угоститься» едой туристов, если те оставляют её в доступном месте. Чтобы не стать добычей медведя, зоологи советуют не спать возле «стола» и убирать пищевые отходы.
В Бурятии медведи отходят в тайгу, но всё ещё опасны для человека
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